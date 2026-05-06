Multitudinaria convocatoria en Oro Verde contra el traslado del Volcadero de Paraná

Una multitud de vecinos de Oro Verde se reunió este miércoles por la noche en el quincho del Polideportivo Municipal para manifestar su rechazo a la posible instalación de un basural en cercanías de la localidad, bajo el proyecto denominado “Parque Ambiental”, que surge tras la intimación judicial a la Municipalidad de Paraná para trasladar el actual Volcadero.

Del encuentro participaron el intendente César Clement, su vice, concejales, abogados y representantes de distintos sectores de la comunidad, en una convocatoria impulsada por la asamblea vecinal conformada en los últimos días.

Cabe recordar que el presidente municipal aseguró que el municipio aún no cuenta con información técnica ni ambiental detallada sobre el proyecto y afirmó que no acompañará ninguna iniciativa que perjudique a la localidad.

Durante la reunión, los vecinos expresaron su preocupación por el impacto ambiental y sanitario que podría generar el traslado de residuos a la zona. Días atrás, al convocar a la asamblea ciudadana, advirtieron que el proyecto implicaría, “en los hechos”, la disposición de basura proveniente no solo de Paraná sino también de otras localidades del área metropolitana.

La convocatoria se produjo luego de que los vecinos anunciaran la presentación de una nota formal ante la Municipalidad de Oro Verde para expresar su preocupación y rechazo a la iniciativa. En el documento sostuvieron que este tipo de proyectos afectan “de manera directa la salud, el ambiente y la calidad de vida de toda la comunidad”, además de generar riesgos de contaminación y proliferación de vectores.

Asimismo, remarcaron que una decisión de esta magnitud no puede avanzar sin garantizar “información, transparencia y participación ciudadana”, conforme a la normativa vigente.

En el quincho del Polideportivo, la participación superó las expectativas y refleja el fuerte malestar que existe en la comunidad.