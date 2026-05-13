El artista Mario Milocco dará inicio a un nuevo taller anual de artes visuales

El artista Mario Milocco, quien cuenta con una vasta trayectoria en el campo de las artes plásticas, llevará adelante un taller anual dedicado a la enseñanza de diversas disciplinas visuales a partir de este ciclo lectivo. Los encuentros se desarrollarán todos los lunes en el horario de 17 a 20 en el Almacén de los 33, espacio ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná.

La propuesta busca brindar herramientas técnicas y teóricas en acuarela, dibujo, acrílico y técnicas mixtas, permitiendo que cada participante desarrolle un lenguaje propio mediante procesos personalizados dentro de un ámbito de trabajo grupal.

La propuesta educativa coordinada por Milocco es flexible, ya que permite que los alumnos se integren al grupo en cualquier momento del año, adaptando el aprendizaje al nivel previo de cada integrante. El taller aborda una amplia gama de lenguajes que incluyen desde los fundamentos del dibujo hasta la complejidad del grabado y la pintura, áreas en las que el docente se profesionalizó.

Según informaron desde la organización, la metodología de trabajo pone especial énfasis en el seguimiento individual, garantizando que tanto principiantes como aquellos con conocimientos avanzados encuentren un espacio acorde a sus necesidades expresivas.

En este ciclo, el enfoque estará puesto en la experimentación con materiales como la acuarela y el acrílico, además del uso de técnicas mixtas que permiten combinar diferentes texturas y pigmentos sobre el lienzo o el papel. Esta diversidad de opciones busca que los estudiantes aborden el sinnúmero de posibilidades que cada material ofrece según la intención de cada obra.

Las inscripciones se encuentran abiertas y los interesados pueden solicitar información comunicándose al teléfono 343 5080611.