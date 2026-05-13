HIF Global: según el intendente de Paysandú, la relocalización no es por una imposición argentina

El intendente de Paysandú Nicolás Olivera afirmó que las conversaciones entre Uruguay y Argentina no retrasan el proyecto de HIF Global: “Nada de la inversión está pendiente; esto no retrasa nada”, sostuvo, tras la reunión en Montevideo.

Olivera fijó tres condiciones para una eventual relocalización: que el emprendimiento permanezca en Paysandú, que el kilómetro cero sea la fuente de CO? biogénico de Alur y que el cambio “no vaya en detrimento de los plazos del proyecto original”.

Descartó que la relocalización sea una imposición argentina: “Nace a partir de un análisis de que puede haber otros lugares que ofrezcan mejores condiciones”, como acceso al tren, ruta nacional y predio ya categorizado para uso industrial.

Recordó el antecedente de Botnia: “20 años atrás pasaron cosas fruto de no tener estas instancias. Esto funciona como preventivo”.

Sobre la urgencia, fue categórico: “Este emprendimiento no es lo mismo que se concrete este año o dentro de dos años; se tiene que concretar ahora, porque ellos en el 2030 tienen que estar exportando combustible a Europa”. Calificó la inversión de U$S 5.300 millones como “la mayor en la historia de Uruguay”.

(Fuente: El Telégrafo de Uruguay)