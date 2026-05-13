Las criptomonedas que Adorni olvidó declarar

A la cuenta de los gastos de Manuel Adorni de los últimos dos años proyectados en 850.000 dólares en efectivo -entre inmuebles, refacciones y viajes- ahora hay que agregar los movimientos con criptomonedas en 2024, que sumarían por lo menos 80.000 dólares más, según informaron allegados a la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ese monto, que no fue incluido en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, estaría vinculado a dos billeteras virtuales, aunque hay dos wallets más en la mira, con lo cual la cifra podría ser aún mayor. Por lo pronto la cuenta se acerca al millón de dólares. Son datos relevantes para la investigación que compromete al jefe de Gabinete, quien tarde o temprano –todo indica- deberá explicar cómo cambió radicalmente su nivel de vida desde que llegó a la función pública con un sueldo cercano a tres millones de pesos que recién este año trepó a siete millones.

El levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, permitió al fiscal Gerardo Pollicita detectar operaciones vinculadas a “plataformas de pago, billeteras virtuales, cuentas digitales, productos de inversión y eventuales operaciones con criptoactivos”. Eso fue -más que una actividad bancaria convencional- lo que mostraron los extractos bancarios y resúmenes de tarjetas del Banco Galicia y COELSA (la empresa que operativiza las transferencias).

En función de los datos recabados, Pollicita solicitó informes a Mercado Libre S.R.L. (Mercado Pago), BTC Trade S.R.L., Brubank S.A.U., Open Bank Argentina, DLP Capital Partners, Digifin, SG Financial Technology (Ágil Pagos), Credencial Argentina S.A., Montemar Compañía Financiera S.A., Banco Industrial y Personal Pay (Micro Sistemas S.A.U.). Ya tiene buena parte de la información en su poder, al igual que de una veintena de exchanges que trabajan con criptomonedas. Según pudo reconstruir Página/12, habría movimientos por unos 80.000 dólares en criptomonedas. En su declaración de bienes del año pasado, correspondiente al 2024, Adorni no incluyó activos virtuales. Pero fuentes de la investigación confirman que hubo ingresos y egresos de fondos vinculados por lo menos a dos billeteras.

Teorías

Un interrogante asociado a esta cuestión, que ya se planteaba respecto al gran volumen de pagos en efectivo que habría manejado Adorni, alude al origen de los fondos. Las sospechas de existencia de sobresueldos vienen alimentadas por la multiplicación de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y por el hecho de que la semana pasada, ante la pregunta de periodistas en la última conferencia de prensa de Adorni, ni él ni quienes lo acompañaban –la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el ministro de Economía, Luis Caputo- negaron percibirlos. Otra de las teorías aparece en una causa paralela a la de enriquecimiento, que apunta a establecer mecanismos de cobro de retornos, como podrían ser los contratos de la consultora “Mas Be” de Angeletti, con empresas que son contratistas del Estado que se encontrarían bajo la órbita o influencia del jefe de Gabinete. Está a cargo del juez Ariel Lijo, pero con el fiscal Carlos Stornelli.

Otras teorías recuerdan a los empresarios extranjeros que, en el contexto del Tech Forum de 2024, revelaron que les pedían dinero para poder entrevistarse con el presidente Javier Mieli, e incluso 50.000 dólares para estar en una suerte de vip del evento, que era un encuentro para promover negocios. Pagos por entrevistas, gestiones e incluso por charlas no son teorías a descartar.

El caso $LIBRA no parece una anécdota en este punto. Adorni tenía trato al menos desde 2022 con el trader Mauricio Novelli, en cuya academia de negocios N&W dio al menos una “master class” además de publicitarla. Cuando era vocero, además, participó de reuniones con el Presidente, Novelli y empresarios que éste había atraído al Tech Forum, en octubre de 2024, y estaba todo planeado para que fuera el orador principal del mismo evento en su versión 2025. Es más, en uno de los chats del grupo que trabajaba con Novelli hablaban de que había que pagar un posteo de Adorni: el chat coincidía con la difusión de los primeros flyers del evento que (finalmente) no se hizo por el escándalo. El telón de fondo, además, era el acuerdo de Novelli y sus socios con el estadounidense Hayden Davis (creador de $LIBRA) por su asesoramiento para el gobierno de Milei en blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas, por el que está confirmado que hubo pagos concretados en dólar cripto.

Cash e interrogantes

Hay una cantidad de datos ya acumulados en la causa que confirman que Adorni hizo importantes erogaciones en el último año y medio en efectivo (rondarían los 400.000 dólares) y que tenía compromisos por saldar este año:

Inmuebles y refacciones: Pagó 30.000 dólares a las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito pero quedó debiéndoles 200.000 sin intereses y 65.000 dólares de refacción; pagó 120.000 dólares por la casa de Indio Cuá más 5000 de ingreso al country (recibió un préstamo de 100.000 para eso de parte de dos mujeres policías que le presentó la escribana Adriana Nechevenko, y del que aún debe 70.000) y desembolsó 245.000 dólares cash y sin factura por la remodelación total de la propiedad según declaró el contratista Matías Tabar, quien dijo que a través suyo también se encargaron los muebles para el inmueble de la calle Miró, por los que se habrían pagado 10.000 dólares (14 millones de pesos). Hay que sumar gastos de escrituración y sellos. Viajes: por el regreso del viaje a Nueva York en marzo último pagó 5000 dólares por el pasaje de su esposa en primera clase (el también volvió en primera, pero pagó el Gobierno); el viaje a Punta del Este en avión privado (cerca de 9000 dólares) del fin de semana de Carnaval lo habría pagado Marcelo Grandio (amigo de Adorni quien tenía contratos con la TV pública), aunque el jefe de Gabinete dijo que pagó él; por el viaje a Aruba con la familia pagó 5800 de pasajes aéreos más 9000 de estadía en dos hoteles de lujo; están en análisis el viaje a Bariloche con estadía en el Llao Llao (1,7 millones de pesos de pasajes y la estadía rondaría los 9 millones) en junio de 2024, un viaje a Río de Janeiro un mes después. A todo eso hay que sumar el viaje a Madrid de Angeletti con otras madres del colegio de los hijos en septiembre del año pasado. No está claro todavía si ella pagó más que su pasaje y estadía. El fiscal está en pleno rastreo de la forma de pago, que no está claro si fue todo en efectivo. Espera un informe de transacciones a través de la empresa Global Blue. Gastos generales: Adorni habría pagado entre 18.000 y 20.000 dólares mensuales según informó el periodista Sebastián Lacunza en diario.ar, lo que incluye gastos de todas las propiedades (Caballito, Indio Cua, Parque Chacabuco, La Plata), servicios, seguros, tasas, escuela privada, impuestos, gastos de la camioneta Jeep Compass comprada en 2024 y gastos con tarjeta de crédito (entre 10 millones y 22 millones mensuales).

Lo que viene

En las causas por posible enriquecimiento ilícito el procedimiento es diferente a otros expedientes porque se invierte la carga de la prueba. Eso quiere decir que la persona imputada tiene que explicar cómo hizo su patrimonio y cómo solventó sus gastos. Lo habitual es que se haga un peritaje contable. Por ahora Pollicita no hará ese estudio ya que con su equipo y asistencia de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración están trazando un panorama patrimonial, con consistencias e inconsistencias. Además, Adorni tiene pendiente entregar su declaración jurada 2025, algo que amaga con hacer pero aún no concretó. De ahí deberían surgir explicaciones. El año pasado declaró que tenía 43.000 dólares en efectivo, con lo cual los números no cerrarían. Es un enigma cómo hará para justificar sus gastos. Hay otros posibles delitos en el horizonte, como el de lavado de activos.