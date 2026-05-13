Falleció el hombre de 74 años que había sido atropellado frente a una estación de servicios en Paraná

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de un hombre de 74 años que había sido atropellado por una motocicleta el pasado 30 de abril, cuando cruzaba calle Dean Álvarez, frente a una estación de servicio, en la ciudad de Paraná.

La víctima fue identificada como Ramón Ernesto Espinosa, quien permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín debido a las graves lesiones sufridas durante el siniestro vial.

De acuerdo al parte médico policial, el hombre presentaba múltiples fracturas de cráneo, hemorragia difusa en la región frontal izquierda y hemorragia subaracnoidea fronto-temporo-parietal. Además, tenía un hematoma subdural en el sector parietal izquierdo.

El fallecimiento fue informado en las últimas horas por fuentes policiales a Elonce. El hombre se encontraba hospitalizado desde el momento del accidente, ocurrido en horas del mediodía del 30 de abril.

Cómo había ocurrido el accidente

De acuerdo a lo informado, un hombre de 35 años circulaba en una motocicleta Yamaha FZX 150 cc por calle Dean Álvarez en sentido oeste-sur y había retomado la marcha tras habilitarse el semáforo en la intersección con Ruperto Pérez.

En esas circunstancias, Espinosa cruzó la calle a mitad de cuadra transportando maples de huevos. El motociclista accionó la bocina, aunque no logró evitar la colisión. Producto del impacto, el peatón cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió severas lesiones.