“Por un hospital libre de violencias”: este martes habrá una asamblea en el Hospital Escuela de Salud Mental

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), convocó para este martes a las 11 a una asamblea en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Del encuentro participará la Secretaría de Género del gremio y la Dirección del hospital.

El motivo de la asamblea es “un hospital libre de violencias”. Exigen la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y acoso laboral. El Convenio Nº 190 de la OIT fue ratificado en el país mediante la Ley Nº 27.580, la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y su Decreto Reglamentario es el N° 1011/2010 del 19 de julio de 2010.