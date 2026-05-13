Básquet: La Unión se hizo fuerte en su casa y se metió en semifinales de Liga Argentina

La Unión volvió a ganarle a Santa Paula de Gálvez en el Delasoie y se metió en las semifinales de la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón festejó por 82 a 79 en el quinto punto de la serie de cuartos de final frente a Santa Paula y se instaló en las semifinales de la Liga Argentina de Básquet. Caire fue figura clave e indiscutida para la remontada del local, aportando 27 puntos, cuatro rebotes, una asistencia y 24 de valoración. En los santafesinos se destacó Rivero con 20 puntos, dos rebotes, una asistencia, y 20 de valoración.

Las acciones en el Delasoie

El inicio fue dominio del local que propuso, convirtió e impuso el ritmo del juego para quedárselo por 17 a 11. La visita por lo pronto buscó convertir para seguirlo de cerca y bajar la intensidad del juego, obligando a La Unión a pensar cada jugada sin las salidas rápidas.

La continuación tuvo otro color, Santa Paula comenzó a conseguir buenos pasajes de juego. Generó juego, se encontró con el gol y los de Guastavino sufrieron por largo tiempo la sequía donde el rival aprovechó para acercarse y seguirlo desde cerca. Sin embargo, sobre el cierre, volvió a sus bases para imponerse e irse al descanso tranquilo por 43 a 36 arriba.

El estadio Carlos Dalasoie se mostró colmado en la victoria de La Unión ante Santa Paula.

La etapa complementaria

A la vuelta del entretiempo, la historia volvió a ponerse pareja. Los de Gálvez ajustaron detalles, presionaron, cerraron espacios y fueron efectivos en sus lanzamientos. Los de Colón por su parte sufrieron el desencuentro con el aro, y pagaron caro las fallas, frente a un rival que puso en duda al anfitrión para cerrarlo abajo tan solo por la mínima, 57 a 56.

El final tuvo mejor arranque para los Azules que desde el perímetro confirmaron su buen momento para alejarse. Pero el Rojo pisó más fuerte y sacó a relucir la jerarquía y el corazón para cerrar la serie cuartos en su casa, abrochando el pase a semifinales al imponerse por 82 a 79 de la mano de un par de conversiones decisivas de Caire y Cabrera.