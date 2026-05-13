TC: Werner, el referente de Ford que derrotó a su peor racha

Desde que se convirtió en ganador en el Turismo Carretera, estatus que alcanzó en Paraná en la temporada 2009, en su 25ª participación en la categoría, el paranaense Mariano Werner no había tenido un comienzo de campeonato con resultados finales que estuvieran tan lejos de las posiciones de avanzada como el que experimentó en este 2026.

En cada uno de los 16 torneos siguientes, el entrerriano había terminado al menos una de las cuatro primeras finales de la temporada entre los 10 mejores. Este año, en cambio, no había podido arribar nunca dentro del “top 10”.

En El Calafate, el tricampeón de Turismo Carretera llegó 32º; en Viedma, 26º; en Centenario, 12º y Concepción del Uruguay, 14º. A diferencia de lo que había sucedido en 2025, cuando tampoco tuvo un buen arranque de certamen, principalmente debido a la falta de confiabilidad, este año el Mustang alistado por el Fadel Racing no se destacó en clasificación.

De hecho, sólo fue protagonista en Río Negro (3º), ya que tanto en Santa Cruz (17º) como en Neuquén (29º) y en La Histórica (14º) quedó fuera de los 12 mejores, y en ninguna de las cuatro clasificaciones resultó el piloto de Ford más encumbrado.

Más datos para tener en cuenta

A este comienzo de campeonato 2026 adverso, que lo encontraba en la 16ª posición al cabo de la cuarta fecha, Werner le sumaba una sequía de triunfos que llevaba 13 fechas. Una racha que comenzó luego del dominante fin de semana del año pasado en el “Oscar Cabalén” de Córdoba y durante la cual sumó más abandonos (tres) que podios (dos), y que también afectó a Ford, que sólo ganó una de esas 13 finales: con Nicolás Moscardini (Gurí Martínez Competición), en El Calafate 2026.

El regreso al triunfo del entrerriano se dio en Termas de Río Hondo, uno de los autódromos donde más veces ganó en el Turismo Carretera. La del domingo pasado fue su tercera victoria en Santiago del Estero, la misma cantidad de triunfos que tiene en San Nicolás y Posadas, y uno menos que los logró Toay. En particular, a Werner le sienta bien el circuito de 4.430 metros de Termas, donde el TC volvió a presentarse luego de casi ocho años. En las cuatro carreras que la categoría disputó allí, el peor resultado del Zorro fue el 7º puesto del “Desafío de las Estrellas” de 2018, tras largar 45º; de las otras tres, ganó 2 (2016 y 2026) y culminó 2º en la restante (2013).

Con el éxito en Santiago del Estero Werner no sólo puso fin a su peor inicio de campeonato desde que es ganador en el Turismo Carretera sino que también igualó un récord histórico en el TC.

El paranaense llegó a las 16 temporadas consecutivas logrando al menos un triunfo, algo que sólo había conseguido Oscar Alfredo Gálvez, entre 1947 y 1962, según el historiador y periodista Sergio Tenaglia. Curiosamente, la racha del entrerriano comenzó en 2011, tras la gran frustración del año anterior, cuando fue el piloto que más puntos sumó en la Copa de Oro pero perdió el título con Agustín Canapino por no haber ganado.

Esta vigencia de Werner en el protagonismo máximo del Turismo Carretera y su fidelidad a Ford lo elevaron al estatus de referente absoluto del Óvalo en la última década. En ese período de tiempo, la marca logró 51 victorias, de las cuales 23 fueron gracias al entrerriano de 37 años; lo que representa un impresionante porcentaje del 45% (y eso que se perdió las primeras seis fechas de 2017 por una suspensión).

Se trata de un predominio que no tiene ningún otro referente en su marca; el que más se le acerca es Agustín Canapino, quien desde mayo de 2016 obtuvo 15 de los 39 triunfos de Chevrolet (el 38,4%), con la salvedad de que tanto en 2023 como en 2024 el Titán sólo disputó seis de las 15 fechas del campeonato.