Salió a la luz el primer adelanto de “Camp Rock 3”: todos los detalles

"Camp Rock 3" estará disponible a partir de agosto en Disney+.

Los Jonas Brothers vuelven a la pantalla de Disney con "Camp Rock 3", una de sus primeras producciones con el canal infantil que los catapultó a la fama mundial. La cantante Demi Lovato también participará del proyecto, pero bajo la mirada de la producción ejecutiva.

La plataforma de streaming compartió el poster oficial de la película que despierta la nostalgia de los fanáticos del grupo musical. Este comeback se suma a la larga lista de proyectos que Disney revivió este último año, como Hannah Montana y Los Hechiceros de Waverly Place.

De esta forma, se confirma que la tercera entrega del film estará disponible en Disney+ a partir del mes de agosto.

A diferencia de las dos primeras películas, los hermanos vuelven como «instructores» de una nueva camada de jóvenes cantantes, dejando atrás su costado adolescente y dando lugar a una nueva etapa de su vida.

Elenco que regresa

-Joe Jonas como Shane Gray

-Nick Jonas como Nate Gray

-Kevin Jonas como Jason Gray

-Maria Canals-Barrera como Connie Torres (la madre de Mitchie)

El elenco de la nueva generación de campistas incluye a:

-Liamani Segura como Sage

-Malachi Barton como Fletch

-Lumi Pollack como Rosie

-Hudson Stone como Desi

-Casey Trotter como Cliff

-Brooklynn Pitts como Callie

-Ava Jean como Madison

-Sherry Cola como Lark

Fuente: Noticias Argentinas.