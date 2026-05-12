Continúa el ciclo de cine en escuelas rurales que impulsa la provincia

El Gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer), continúa recorriendo localidades con distintas propuestas del programa "Un día de película". El objetivo es vivir una jornada creativa junto a los niñas, niños y docentes con una mirada federal y participativa. Este miércoles 13, visitará la escuela primaria rural Nina N° 39 "General Francisco Ramírez" en el Paraje Las Masitas, departamento Diamante y tiene agenda para las próximas semanas.

El programa "Un día de película" continúa recorriendo escuelas rurales y llegó a la escuela primaria N° 40 "Martín Miguel de Güemes" a cargo de la directora Patricia Reist, en Colonia Nueva, departamento Paraná. Ese fue el punto de encuentro para que los estudiantes de la mencionada escuela, y los que concurren a la escuela primaria N° 130 "Juan Francisco Seguí" -junto a su directora Zulma Mendoza-, pudieron disfrutar de una jornada donde se proyectaron cortos de animación, nacionales y latinoamericanos.

A partir de estos contenidos se generó un ambiente de intercambio con los niños y sus docentes acerca de las relaciones que se establecen en las historias entre los paisajes, los personajes, sonidos, emociones que se desprenden y referencias identitarias locales. Además se realizaron otras actividades incluidas en material didáctico -elaborado por el Iaaer, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos- que invitan a la conversación de los saberes escolares con el lenguaje audiovisual.La jornada estuvo concurrida y colorida. Participaron estudiantes de nivel inicial a 6to grado junto a sus docentes, quienes ambientaron la escuela como una verdadera sala de cine: tickets de entrada, boletería, cartelería, pochoclos y un comedor escolar que se vistió de una bella sala de cine acondicionada para la ocasión.

Próximas jornadas

Este miércoles 13 de mayo a las 9hs el programa "Un día de película" llegará a la escuela primaria rural Nina N° 39 "General Francisco Ramírez" en el Paraje Las Masitas, departamento Diamante. La función comenzará a las 9hs y se proyectarán cortos nacionales y latinoamericanos para la comunidad educativa.

También el miércoles 20 de mayo a las 8.30hs el programa visitará la escuela primaria rural N° 52 "José Ruperto Pérez" en el distrito Pajonal, departamento Victoria. La función comenzará a las 8.30hs y se proyectarán también los cortometrajes ya mencionados.