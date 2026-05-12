Lauritto activó la agenda política y se reunió con dirigentes de la costa del Paraná

En el marco de las distintas acciones que se están desarrollando en el seno del peronismo entrerriano para lograr un ordenamiento de cara al 2027, el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, desplegó una intensa agenda política con reuniones y actividades con dirigentes del peronismo entrerriano de la costa del Paraná.

Aunque todas las actividades fueron presentadas con carácter institucional desde el gobierno local, la sucesión de encuentros con la diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos), el senador nacional Adán Bahl (PJ-Entre Ríos) y la intendenta de Victoria, Isa Castagnino, no pasó desapercibida.

Con Blanca Osuna el presidente municipal compartió críticas al ajuste sobre el sistema universitario y al desfinanciamiento educativo impulsados por el gobierno de Javier Milei. La diputada destacó la “tradición en materia educativa” de Lauritto, que fue titular del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones entre 2011 y 2015 y remarcó su “compromiso muy potente” con el desarrollo provincial y nacional desde la educación, según se informó en un parte de prensa municipal.

El encuentro con la diputada nacional y ex intendenta de Paraná coincidió con su presencia en la ciudad para la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que se desarrolló en Concepción del Uruguay.

También participó del acto institucional de la casa de estudios el senador nacional Adán Bahl que, al igual que Lauritto (2007-2011), fue vicegobernador de la provincia (2015-2019). La oportunidad fue propicia para que ambos se encontraran en la sede de la Municipalidad junto a integrantes del gabinete, concejales y la diputada nacional Marianela Marclay (PJ-Entre Ríos), que fue miembro del gabinete de Lauritto hasta su llegada al Congreso de la Nación.

Bahl, también ex intendente de Paraná, aprovechó la visita para cuestionar tanto al gobierno nacional como a la administración provincial de Rogelio Frigerio, al señalar que existe “un Estado nacional que se retira y un Estado provincial que se retira”, según se informó desde el municipio.

Bahl destacó “el trabajo y la experiencia” de Lauritto y “el esfuerzo que está haciendo para mantener servicios de calidad” en la ciudad, en un contexto económico que definió como “muy complicado”.

Horas después, el intendente mantuvo un encuentro con su par de Victoria, Isa Castagnino, referenciada con la ex vicegobernadora y actual presidenta del bloque de diputados del PJ, Laura Stratta.

Lauritto y Castagnino firmaron un convenio de cooperación entre sus ciudades, en una reunión en la que participaron los integrantes del gabinete y la diputada Marclay.

El acuerdo suscripto incluye compromisos de trabajo conjunto en áreas administrativas, sociales, educativas, turísticas y de infraestructura, además de la búsqueda coordinada de financiamiento provincial, nacional e internacional.