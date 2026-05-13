Sin Santiago Caputo, hubo una mesa política en Nación: buscan ordenar la agenda legislativa

En otra semana compleja, la mesa política retomó sus debates habituales bajo el objetivo de ordenar la agenda legislativa, con particular foco en la estrategia que desplegarán para tratar la reforma electoral, que abre discusiones internas en función de los apoyos obtenidos hasta el momento.

En este contexto, y tras la decisión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, de desoír la directiva de Javier y Karina Milei de respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras la justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el reducido grupo designado por el Presidente se se reunió por dos horas y cuarto en las oficinas del Ministerio del Interior, en la planta baja de Casa Rosada.

“Se repasó agenda parlamentaria en el Congreso y Adorni realizó un detalle del listado de leyes que enviaremos próximamente”, definió una fuente asistente.

Asimismo, aclaró que serán al menos diez leyes, que se encuentran en definición, entre las que figuran el Super RIGI, que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado viernes en Casa Rosada, y el paquete de leyes elaborado por Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) que apuesta a desregular el transporte de cabotaje marítimo y fluvial, con particular interés en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Aunque la senadora libertaria prometió bajar el perfil, el ambiente en el oficialismo refleja diferencias de criterio. A pesar de esto, el equipo debatió los lineamientos para reactivar la actividad legislativa, en un nuevo intento por recuperar la agenda marcada por el caso Adorni, y aprobar el mayor número posible de iniciativas.

“La reunión se dio en muy buenos términos”, consignó una fuente a Infobae. Desde el oficialismo aclararon que la senadora debió retirarse antes del intercambio debido a que tenía que estar presente en la sesión de labor parlamentaria previa a la sesión.

Luego de la convocatoria a Adorni, y bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participaron en la reunión los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Por su parte, el asesor presidencial, Santiago Caputo, estuvo ausente “con aviso” por cuestiones de agenda. Según consignaron desde su entorno, tenía programada desde hace meses una reunión “de inteligencia”, de la que se negaron a brindar detalles.

En paralelo, afuera, en Plaza de Mayo, columnas de estudiantes universitarios, autoridades educativas y referentes políticos leían el documento final que respalda la movilización en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por dos fallos judiciales. En Diputados descansa una versión de la adaptación de la ley diseñada por el Ejecutivo que no tiene fecha de tratamiento.

Hubo una mínima mención a la protesta durante la reunión a raíz del dato del Ministerio de Seguridad que calculó 150 mil asistentes en la plaza. En paralelo, el Ejecutivo resolvió reactivar las conversaciones con las autoridades universitarias para impulsar la ley.

El bloque libertario sesionará el próximo miércoles 20 de mayo en Diputados la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), ascensos militares, la Ley Hojarasca impulsada por Sturzenegger, y la reducción de subsidios para zonas frías.

En el Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzará este miércoles al debate por la reforma electoral. Si bien Bullrich acordó con el PRO y la UCR la segmentación del proyecto para discutir Ficha Limpia de manera separada a la reforma original, se resolvió -por orden de Karina Milei- mantener el proyecto tal y como fue girado al Congreso.

La normativa que busca modificar el sistema electoral antes de las elecciones de 2027 incluye la discusión sobre Ficha Limpia. “Todo lo que no haya sido consensuado por la mesa no representa la decisión del Gobierno en su conjunto”, había anticipado un negociador del oficialismo ante este medio.

Por otro lado, el oficialismo prevé sesionar para aprobar una nueva tanda de pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien con este nuevo envío supera los 100 nombramientos promovidos. También espera tratar la ley de Salud Mental.

En Balcarce 50 se jactan de haber enviado a la Cámara Alta el acuerdo con bonistas por el default de 2001, la Ley de Propiedad Privada, el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez, y la ley de Falsas Denuncias de la senadora aliada Carolina Losada.

En el corazón libertario descartan que la oposición cuente con el quórum necesario para dar curso a la sesión especial que discutirá los cuatro proyectos que buscan interpelar al ministro coordinador. "Si logran el quórum, hablarán en minoría. No tienen chances de que se avance en comisiones", garantizaron a este medio.

La reunión de esta tarde, prevista inicialmente para las 14 pero postergada a las 16, constituyó una continuación reducida del intercambio de Gabinete del viernes pasado, en el que el Presidente reiteró, ante todos los presentes, su respaldo a Adorni. En tono enfático, sostuvo que no entregaría a ningún funcionario por una elección y ratificó al ministro coordinador pocos días después de los cuestionamientos de Bullrich.

Esta mañana, la senadora le bajó el tono al cruce al sostener que al Presidente lo caracteriza una “emocionalidad importante”, y se negó a comentar reuniones de equipo.