Fútbol: comenzó la instalación de un gimnasio exclusivo para la selección argentina en Kansas City

La cuenta del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, informó este martes que llegaron los materiales para montar un gimnasio exclusivo para el plantel del seleccionado argentino en el Origin Hotel, el lugar elegido para alojar al equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la competencia que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.

“Para que la Scaloneta se sienta como en casa! Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión”, contó el Chiqui.

El objetivo es que el equipo que defenderá la Copa del Mundo cuente con todas las comodidades necesarias y pueda mantener su rutina de entrenamientos en un entorno familiar, similar al que utiliza habitualmente en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa!



Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial.



Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión 🔜🏆 pic.twitter.com/QlEbLwS18C — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 12, 2026

La instalación del gimnasio forma parte de la planificación logística diseñada por la AFA para que la selección se sienta como en casa durante el Mundial. El espacio estará equipado con todo lo necesario para los trabajos físicos y de recuperación, una pieza clave en la preparación del equipo Albiceleste, consigna NA.

De esta manera, Argentina continúa ajustando cada detalle de su participación en la próxima Copa del Mundo, con la intención de defender el título obtenido en Qatar y afrontar el torneo con las mejores condiciones posibles.