HIF Global: en Colón rechazan la relocalización y exigen que la planta no se instale sobre el río Uruguay

Tras conocerse la reunión que mantendrán las Cancillerías de Argentina y Uruguay, en la que participará el gobernador Rogelio Frigerio, por la propuesta de relocalización de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, la Multisectorial “Somos Ambiente”, de Colón, expresó con contundencia su pedido para que la planta no se instale sobre el río Uruguay.

En un comunicado al que accedió ANÁLISIS, los vecinos expresaron: “En horas de la tarde del lunes 11/5/26, diversos medios difundieron el anuncio de una reunión que las Cancillerías argentina y uruguaya sostendrían el día martes 12/5/26 en Montevideo, para trabajar sobre una “propuesta de relocalización” de la Planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global proyecta construir en Paysandú, actualmente con Validación Ambiental de Localización a 3.000 mts de la costanera de Colón.

“Como comunidades ribereñas, venimos exigiendo la NO localización de esta planta sobre el Río Uruguay, por los impactos inevitables que un proyecto de esas características tendría sobre el río, el desarrollo preexistente de nuestros pueblos y su entorno natural. La relocalización puede implicar un alejamiento de la ciudad de Colón, pero no del Río Uruguay, que es un bien natural que debe ser protegido y conservado para las próximas generaciones.

“Por lo tanto, exigimos que se respeten los mecanismos administrativos previstos en el Estatuto del Río Uruguay, normativa central que regula el uso de las aguas compartidas, y que se informe y dé participación a la población afectada, que seremos quienes sufriremos las consecuencias de las decisiones que se toman de manera inconsulta. El diálogo es fructífero, siempre y cuando sea para defender los intereses de las mayorías, resguardar los bienes comunes y respetar las normativas y tratados internacionales.

“En ese sentido, los vecinos del Departamento en los últimos días venimos juntando adhesiones para elevar una nota a la Cancillería Argentina, solicitando que la misma accione los mecanismos de consulta establecidos en los artículos 7 al 12 del Estatuto citado, indicados para los casos en que se proyecten emprendimientos de gran porte que puedan afectar la calidad de las aguas en alguna de las orillas.

“Habiendo una cantidad de información del trámite del proyecto disponible en la página web del Ministerio de Ambiente del Uruguay, se le pide a la Cancillería que instruya a la CARU su intervención, teniendo en cuenta que el proyecto y gran parte de sus detalles técnicos, ya son de público conocimiento. La nota ya cuenta con firmas de intendentes y autoridades locales. ¡¡Fuera HIF Global del Río Uruguay!! ¡¡El río no se vende, se defiende!!".

Multisectorial Somos Ambiente