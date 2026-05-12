Narcojuicio: testigos citados por las defensas nunca supieron sobre drogas y un primo de Airaldi se despegó

La nueva jornada del juicio contra Leonardo Roberto Airaldi y otros ocho imputados por narcotráfico tuvo distintos momentos: las declaraciones de testigos citados por defensores, entre ellos un primo del productor agropecuario; dos acusados declararon brevemente sin responder preguntas; y la abogada defensora Mariana Barbitta pidió reprogramar algunas audiencias debido a un viaje a Europa que ya tenía pautado.

Lo primero que sucedió en la audiencia fue un pedido para que la abogada de Airaldi retirara un cartel que había colgado en su escritorio con la leyenda “Yo defiendo la educación pública”, en el marco de la jornada de la Marcha Federal Universitaria que reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento. La presidenta del Tribunal, Noemí Berros, le explicó luego: “Todos los miembros de este Tribunal estamos a favor de su mensaje, pero pedimos que se saquen porque es ajeno al objeto de esta causa y no es nuestro propósito que eso pueda distraer o perturbar a los testigos. Todos somos hijos de la educación pública”.

Fernando Airaldi es primo de Leonardo. Pese a haber sido citado a declarar, ofrecido por uno de los defensores, no concurrió al Tribunal. La secretaria lo llamó y se rehusaba a asistir, argumentando cuestiones laborales. Cuando le advirtieron que si no iba lo irían a buscar con la fuerza pública, consideró apropiado presentarse a declarar. El testigo no fue a defender a su primo.

Dijo que lo conocía poco y que no tenía mucha relación con Leonardo. Sobre el bar Mandela dijo que fue una vez solamente a llevar unas cosas. Consultado por la Fiscalía sobre los vehículos en los que se movilizaba el imputado, refirió una camioneta Toyota. Le preguntaron por una VW Amarok azul y la recordó, en la cual afirmó que vio a su primo conducirla. Acerca de si tenía conocimiento que esa camioneta había sido secuestrada por el Juzgado Federal de San Martín, dijo que sí, y le preguntaron también si sabía que la misma había sido utilizada anteriormente el hijo de Mameluco Villalba (el Zar de la cocaína del Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Dijo que sí lo sabía. El Tribunal le preguntó cómo lo sabía, y respondió que lo había leído en Análisis Digital.

Como Fernando Airaldi había dicho que trabajaba como productor agropecuario, la Fiscalía le preguntó si alguna vez había guardado carne bajo tierra, en razón de una escucha telefónica donde Leonardo le daba indicaciones a otro imputado sobre enterrar carne. “Jamás”, dijo el primo. También le preguntaron si alguna vez había ofrecido para fumar tanto la carne como los lomos (también a propósito de otra escucha telefónica): respondió que nunca supo que la carne se fumara.

El equipo del Ministerio Público Fiscal y Arialdi siguiendo el juicio por Zoom desde el penal federal de Ezeiza.

Sadaic, el amigo y el profe

El primer testigo de la jornada fue Adrián Ángel Andrés Palma, solicitado por los defensores de Juan Erbes, Leopoldo Meresman y José Monge. Se trata de un empleado municipal de Diamante quien además trabaja de control para Sadaic, el organismo que cobra por los derechos de autor de la música que pasan en eventos. El hombre vive frente a donde estaba el bar Mandela, propiedad de Erbes. “Cuando había eventos musicales los permisos de Sacaic iban a nombre de Andrés Erbes, creería que era el dueño, porque era el único que llamaba y se le llevaba la factura de Sacadic”, dijo inicialmente y habló sobre las actividades y horarios del local. Luego, fue respondiendo las preguntas que le iban haciendo los defensores:

¿Le llamaba la atención algo de los proveedores del bar? “No, para mí era algo normal”. ¿Había movimientos en horarios extraños? “No, para nada, eran horarios normales”. ¿Dónde se guardaban las cosas? “Parte se guardaba dentro del salón. Había un depósito al lado de mi casa donde guardaban las cosas”. ¿Quién accedía? “Por lo general los chicos, la gente que estaba la noche del evento, que trabajaban en el bar”. ¿Sabe si vendían estupefacientes en el bar? “No. Nunca escuché algo”. ¿A Olivero lo ha visto en el bar? “A veces se veía, cuando no estaba el dueño, estaba él”. ¿Vio pasamanos relacionado con estupefacientes en el bar? “No”. ¿A Sánchez? “Sí, en una oportunidad lo he visto en el bar, si no me equivoco estaba trabajando como mozo”. ¿Armocida? “En una oportunidad estuvo en el depósito, dormía ahí”.

Consultado sobre si se sorprendió ante los allanamientos en el depósito y en el bar, dijo: “Sí, porque estaba durmiendo y la policía me convocó para ser testigo”. ¿Se encontró algo? “No, únicamente sacaron unos discos de unas computadoras que había ahí y nada más. Se abrieron todos los parlantes que había, con una especie de cuchara”.

Acerca de Airaldi, el testigo dijo que nunca lo vio en el bar, y acerca de las actividades del principal acusado, contestó: “Sabía que tenía la parte rural, nada más. Conocí a su padre y manejaban la parte de campos. Es una familia tradicional de Diamante”. ¿Sabe si estuvo relacionado a lo ilícito, a la droga, a la venta de estupefacientes? “No”.

El segundo testigo fue José María Gastaldo, amigo de Erbes, Olivero y Armocida. Contó que iba “fin de semana, finde semana por medio al bar”, así como a dos eventos en otros lugares que organizó Erbes.

“Erbes es el dueño, a Olivero lo he visto trabajando en la barra del bar, a Armocida no lo vi trabajar, como cliente sí”, dijo. Luego, siguieron las preguntas y respuestas: ¿Escuchaste comentarios de que se haya vendido droga ahí? “No”. ¿Te llamó la atención cuando supiste de los allanamientos en el bar? “Sí, porque no sabía nada. Estaba yendo al trabajo y estaban todos los comentarios”. ¿Había algún depósito? “Me parece que en frente tiene un depósito para bebidas. Una vez fui a buscar bebidas, una vez lo ayudé a llenar una heladera. Era una pieza chica”. Además de bebidas ¿observó otro elemento que guarden allí? “No, únicamente cajones de cerveza”. ¿Lo vio a Airaldi en el bar? “Lo vi una vez. Me parece que hacía frío”. ¿Sabe a qué se dedica? “Sé que tiene campos”. “Escuchó comentarios sobre si Airaldi estaba vinculado a la venta de estupefacientes? “No”. ¿Sabe dónde está Airaldi ahora? “Creo que está detenido… ¿en Ezeiza? Eso lo sé por la prensa”. ¿Conoce a la familia Airaldi? “A la madre, al hermano que trabaja en el campo y tiene un complejo de canchitas de fútbol”. ¿Se vendía droga en el bar? “No”. ¿Alguna vez te ofrecieron? “No, nunca”.

Los fiscales le hicieron varias preguntas relacionadas a las pruebas de la causa, como por ejemplo que Erbes dijo que la fama que tenía Airaldi le empezaba a perjudicar, no quería que fuera al bar por su vinculación de las drogas y esa vinculación surgía del boca a boca de la gente: “Nunca me habló de eso, nunca hablé de ese tema”, dijo Gastaldo.

Los abogados defensores y el cartel en defensa de la educación pública colgado por Barbitta.

Luego continuó el testimonio de Ángel Enrique Marega, docente de educación y había sido profesor de Airaldi en primer y segundo año de la secundaria en el Colegio Nacional Mixto de Diamante.

“Concurría al bar, sobre todo si había eventos para gente de mi edad, he ido con mi señora, mi hija, con amigos que vinieron de afuera, con familiares o amigos de mi señora. Iba seguido”, recordó el testigo.

Siguieron las preguntas y respuestas: ¿Escuchaste que en el bar se haya vendido droga? “No, ni ahí ni afuera”. ¿Ingresó al depósito? “Sí, en una oportunidad ingresé porque me comentan que andaban con problemas en una heladera, yo de refrigeración no entiendo pero de electricidad sí, entonces fui a ver si era un problema eléctrico de la línea porque era una instalación vieja”. ¿Le resultó compatible con almacenamiento de estupefacientes? “No”. ¿Sabe si hubo un allanamiento en el bar? “Sí, por comentarios, cuando empezó la causa. Me tomó por sorpresa porque los comentarios era que había un movimiento muy grande, y uno que era concurrente, que iba seguido, nunca había notado nada raro”.

“¿Cómo era Airaldi de alumno?”, le preguntó la defensora Barbitta. “Un alumno común, me acuerdo un poco más porque él entonces competía en equitación, y tenía la licencia deportiva que la presentaba cada tanto cuando tenía una competencia. Me acuerdo porque no era habitual de chicos que hicieran ese deporte. Iba la madre, presentaba la licencia”, recordó Marega. ¿Lo volvió a ver? “Lo cruzaba en Diamante en varias oportunidades”. ¿A qué se dedicaba? “La familia tenía animales, campos”. ¿Supo si estuvo vinculado a la Sociedad Rural? “Sí, porque organizó un evento en el campo Martín Fierro y yo fui como colaborador en una institución y él estaba en la organización, yo fui con el stand de un colegio y él estaba ahí como presidente con otros miembros que andaban supervisando”. ¿Tenía relación con el gobernador, intendente, políticos, policía? “Desconozco eso”. ¿Supo si en alguna oportunidad estuvo vinculado al consumo de drogas? “No”. ¿Se hablaba de Airaldi vinculado a la venta de estupefacientes en Diamante? “No, no puedo asegurarlo. En los lugares que yo andaba nunca escuché que Leo estuvieron vinculado al tráfico”.

Consumidores

Dos imputados decidieron declarar este martes, aunque no respondieron preguntas de Fiscalía ni del Tribunal. Se trató de Joel Schonfeld y Sebastián Armocida. Ambos narraron sus historias personales brevemente y se refirieron a la problemática de consumo de drogas que padecen desde hace varios años. Berros les quiso dar la posibilidad de explicar los audios de escuchas telefónicas que los comprometen, pero prefirieron no hacerlo.

Viaje

El juicio se extenderá hasta mitad de año: en junio serán los alegatos y el 30 de julio se dictará la sentencia. La abogada defensora de Airaldi, Mariana Barbitta, informó que tenía programado un viaje por unos 20 días a Europa, por lo que había solicitado poder seguir las últimas audiencias vía Zoom desde el Viejo Continente. El Tribunal le dijo que de ninguna manera se lo permitirían. Entonces, solicitó que la audiencia del 3 de julio se pasara al 2 de julio, día en que están previstas las réplicas (contestaciones de cada parte a los alegatos de la otra), ya que viajaría esa noche. Sin oposición de Fiscalía al respecto, se permitió este adelanto.

Pero la incidencia terminó allí: cuando se informó que el 30 de julio sería el día de la sentencia del Tribunal, Barbitta se fijó en su celular y dijo que en esa fecha aun no habría regresado. Aun no hay resolución al respecto de este inconveniente.

Otra novedad que se conoció este martes es que la novia de Airaldi, Jimena Burne, quien está procesada, pero acordó la suspensión de juicio a prueba (aun no definida por el Tribunal) le revocó el poder a Barbitta y designó una nueva defensa.

Imputados y partes

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal integrado por las juezas Noemí Berros (presidenta) y Emilce Rojas, junto al juez José María Escobar Cello. Por la acusación intervienen el fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona.

Además de Airaldi, están acusados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Los abogados defensores, son: Mariana Barbitta y Lucas Melo (Airaldi), Claudio Berón (Coronel), Leopoldo Meresman y José Monge (Erbes y Martínez), Nelsón Schlotahuer (Touzet); y las defensores públicas subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri (por Armocida, Schonfeld, Olivero y Sánchez).