Concepción del Uruguay se prepara para una nueva edición de la Noche de las Librerías

La Municipalidad de Concepción del Uruguay llevará adelante una nueva edición de la Noche de las Librerías este viernes 15 de mayo. Las actividades darán inicio a las 19 y se extenderán hasta las 23 en diferentes puntos del casco céntrico de la ciudad, con el propósito de fortalecer el vínculo entre los lectores, los escritores y los libreros locales.

Esta iniciativa busca recuperar el valor de las librerías y las bibliotecas como espacios de construcción y diálogo con otros. Por esta razón, las veredas y los locales comerciales de transformarán en un corredor cultural de la región.

La programación comenzará formalmente a las 19 en la Librería Universal con la intervención del periodista Facundo Pastor, quien compartirá una charla sobre el oficio periodístico y los desafíos de la información en la sociedad actual.

Apenas unos minutos después, a las 19:15, la Orquesta Municipal Infanto Juvenil Celia Tomasa Torrá aportará el marco musical en la Biblioteca La Buena Lectura, integrando las disciplinas artísticas en el inicio de la jornada. En simultáneo, a las 19:30, la Biblioteca Popular El Porvenir recibirá a la escritora y docente Belén Zavallo, quien representará a las voces emergentes de la narrativa regional con una exposición sobre la identidad y el territorio entrerriano.

Hacia las 20, la actividad se trasladará a la Librería Helvética, donde el psicoanalista y filósofo Luciano Lutereau, junto a Verónica Buchanan, abordará temáticas vinculadas a los vínculos afectivos y la crianza desde una perspectiva reflexiva y cercana.

Posteriormente, a las 20:45, el historiador Daniel Balmaceda se encontrará con el público en la calle España, frente a las librerías Congreso y Proa. En este punto neurálgico del recorrido, el autor desplegará su enfoque sobre la historia cotidiana y las curiosidades del pasado nacional.

La franja final del evento estará marcada por el periodismo de investigación y la ficción literaria de mayor impacto. A las 21:30, en la Librería Birkat Elohym, el periodista Daniel Enz presentará su más reciente trabajo, Las Torturas del Convento.

El cierre de la noche estará a cargo de la reconocida escritora Selva Almada, quien a las 22:15 en la Librería Mala Palabra dialogará con los presentes sobre su trayectoria y su obra, las cuales se encuentran atravesadas por el paisaje del litoral y la región.

La entrada será libre y gratuita.