Últimos días para participar del certamen nacional de guiones de ficción y animación

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) mantiene abierta hasta el miércoles 20 de mayo la inscripción para el Concurso de guiones terminados de comedia para largometrajes y series 2026, una iniciativa de alcance nacional orientada a proyectos de ficción y animación. La convocatoria está dirigida a guionistas mayores de 18 años de todo el país, que pueden presentar sus propuestas con el objetivo de fomentar la escritura profesional y premiar la originalidad en géneros como la comedia romántica, la comedia negra y sus diversas variantes.

Esta política de fomento busca brindar un impulso económico y profesional a las obras con mayor potencial, contribuyendo al desarrollo de nuevos talentos y al fortalecimiento del contenido audiovisual dentro de la industria argentina.

En la categoría destinada a largometrajes, ya sean de ficción o de animación, el concurso estipula que las obras deben tener una duración máxima de 120 minutos. El organismo prevé la selección de quince guiones terminados, cada uno de los cuales recibirá un premio de 10.000 dólares. Según se detalla en las bases, este monto se liquidará en pesos argentinos tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior a la fecha efectiva del pago.

Por otra parte, la convocatoria incluye una sección específica para series de ficción o animación, que deben estar compuestas por un mínimo de cuatro capítulos con una duración no inferior a los 15 minutos por cada episodio. En este apartado, el instituto seleccionará tres proyectos ganadores que percibirán una suma de 15.000 dólares cada uno, bajo las mismas condiciones de liquidación cambiaria mencionadas anteriormente.

El plazo para la presentación de los trabajos se extenderá hasta el miércoles 20 de mayo a las 14.

El trámite se realiza íntegramente de manera digital mediante el sitio web sso.incaa.gob.ar, y no se admitirán carpetas presentadas fuera del horario y la fecha establecidos.

Bases y condiciones de largometrajes, acá.

Bases y condiciones de series, acá.

Por consultas sobre el concurso, escribir a concursospromocion@incaa.gob.ar

Por consultas sobre la plataforma, escribir a enlinea@incaa.gob.ar