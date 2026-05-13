El ciclo Viernes de Escénicas retoma su programación con un homenaje musical a las divas del espectáculo

El ciclo Viernes de Escénicas, organizado por la Universidad Nacional del Litoral, recibirá durante tres funciones consecutivas la obra titulada "Blablamour, la fantasía de los tramoyistas". Las presentaciones están a cargo de la Compañía Pictórica y se llevarán a cabo los viernes 15, 22 y 29 de mayo a partir de las 21 en la sala del Foro Cultural UNL, ubicada en calle 9 de Julio 2150 de la ciudad de Santa Fe.

Esta pieza teatral fue seleccionada mediante la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas y cuenta con la autoría, dirección y actuación de la dupla integrada por Lucas Ruscitti y Federico Toobe. El objetivo de la propuesta es invitar al público a explorar el universo del teatro desde la perspectiva de quienes trabajan detrás de escena, con un recorrido musical que rinde homenaje a grandes figuras del espectáculo.

La trama de la obra se centra en la labor de dos tramoyistas encargadas de preparar el espacio escénico antes de que comience una nueva función. En medio de su rutina técnica, que incluye el ordenamiento del mobiliario y la utilería, estas trabajadoras comienzan a proyectar sus propios anhelos de protagonismo, aspecto que las lleva a meterse en una fantasía donde encarnan a diversos personajes y divas icónicas del arte mundial.

A lo largo de los 75 minutos que dura el espectáculo, los intérpretes transitan por las figuras de artistas de renombre como Marilyn Monroe, Nacha Guevara, Liza Minelli, Judy Garland y María Elena Walsh, entre otras.

El repertorio seleccionado para acompañar esta narrativa incluye canciones que refuerzan la idea de la vocación artística y el deseo de visibilidad. Entre los pasajes musicales destacados, el público podrá escuchar versiones de temas como Mamá quiero ser artista, popularizado por Concha Velasco, o fragmentos de Sweet Charity en la versión de Paloma San

Las entradas tienen un valor general de $20.000, y de $15.000 para jubilados, docentes, estudiantes y menores de 12 años.

Los boletos se pueden adquirir directamente en la boletería de la sala los días viernes a partir de las 18 y los sábados desde las 17. Asimismo, la institución habilitó una línea de comunicación vía WhatsApp a través del número 342 4877660 para quienes deseen realizar reservas previas.