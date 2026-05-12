Fadel Memo Corse cerró una fecha ideal en Termas de Río Hondo

El equipo con base en Paraná, el Fadel Memo Corse, fue contundente en la quinta fecha del Turismo Carretera y TC Pista en Termas de Río Hondo y se llevó dos victorias importantes y necesarias para la continuidad de los dos campeonatos con los Ford Mustang. Mariano Werner obtuvo la victoria y quedó octavo, mientras que Benjamín Antón consiguió su primera victoria y se prendió al campeonato a 13 puntos de la punta.

En el TC, Mariano clasificó en la quinta posición a 119 milésimas del poleman Matías Rossi y debía largar segundo de la segunda serie. El domingo por la mañana, Mariano durmió a Marco Dianda en la largada y se le metió por dentro para arrebatarle un liderazgo que nunca soltó. Y como la segunda serie no tuvo pace car, fue la más rápida, lo que le otorgó al Zorro de Paraná salir de lo más alto de la grilla de la final del TC. Werner aguantó a Rossi y ganó de punta a punta en Termas.

Werner llegó a las 29 victorias en la máxima, y volvió al triunfo tras Córdoba de 2025. Además estiró el récord a 16 años seguidos consiguiendo, al menos, una victoria. Una racha que comenzó el 17 de abril de 2011 en Centenario, Neuquén, en su segunda victoria en el TC (la primera fue en 2009, pero no ganó en 2010.

Por la fecha del TC Pista, Benjamín Antón consiguió su primera victoria en la categoría telonera en su año debut en TCP. El sábado Antón clasificó séptimo, a casi 5 décimas. El domingo en la primera serie, Antón escaló hasta el segundo lugar, para salir cuarto en la final. En una final con muchos sobrepasos y cambios, Antón se adueñó de la punta en la vuelta 7 con una maniobra que duró todo el giro. De ahí se escapó, ganó y se afirmó en el campeonato.

Fuente: ACTC