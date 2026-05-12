Joaquín Furriel participó de la Marcha Federal Universitaria: “La universidad pública me cambió la vida”

En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo esta tarde en Plaza de Mayo en Buenos Aires, Joaquín Furriel fue uno de los artistas que se sumó a la movilización cuyo eje principal es reclamar por el presupuesto educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El actor, egresado de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), se sumó al reclamo de docentes y estudiantes compartiendo su testimonio y su preocupación por la institución pública.

"Si hay algo en lo que creo, porque me cambió la vida a mí, es la educación pública", sentenció Furriel en diálogo con La Nación+. Furriel, uno de los artistas argentinos reconocidos mundialmente, no dudó en recordar sus inicios en la actuación: "Yo soy un pibe del conurbano, quería estudiar actuación y no tenía guita para pagarme la cantidad de cursos que debería haberme pagado".

“Gracias a la universidad yo pude estudiar, pude hacer la carrera, todo mi laburo privado, acá, en otros países, lo hice gracias a la formación que me dio la universidad”, reconoció.

Para Furriel, la educación pública es algo vital para los ciudadanos argentinos: “Yo quiero acompañar, porque creo en la educación, porque me ha cambiado la vida, y porque espero que le cambie la vida a muchísimas argentinas y muchísimos más argentinos; me parece que es algo vital”.

A su vez, vincula la calidad educativa argentina con grandes hitos históricos, como los Premios Nobel.

En otras declaraciones a C5N, vinculó el desfinanciamiento universitario con la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): "Desde que ganó las elecciones, siempre vengo deseando que inviten a los diferentes actores, por un lado de la industria del cine, por ejemplo, lo que está pasando, y en este caso, del ámbito educativo, para poder negociar, dialogar, saber qué es lo que está pasando con la gente que está involucrada haciendo el trabajo en esos lugares".

El actor fue autocrítico para referirse al organismo: "Muchos no estábamos orgullosos del funcionamiento del INCAA, pero eso no significa que tenga que dejar de existir o dejar de potenciar la cultura y la identidad de un país como el nuestro. Lo mismo ocurre con la educación; creo que faltan debates y me parece que a esta altura ver que los debates, después de muchos años, siguen sin generarse, es parte de una decisión política".

Fuente: Noticias Argentinas.