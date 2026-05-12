“Sin financiamiento no hay universidad pública posible”, advirtieron senadores justicialistas

En medio del reclamo nacional por mayor presupuesto para las universidades, el bloque de senadores justicialistas de Entre Ríos pidió al gobernador Rogelio Frigerio que intervenga ante el Gobierno nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y alertó sobre el impacto del ajuste en la educación superior pública.

“El deterioro presupuestario pone en riesgo el normal dictado de clases, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de programas académicos y de investigación, además de profundizar la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios”, advirtieron desde el bloque opositor.

El bloque de senadores provinciales del Partido Justicialista presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al gobernador Rogelio Frigerio que impulse ante el Gobierno Nacional las gestiones institucionales, administrativas y políticas necesarias para exigir el efectivo cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.

La iniciativa plantea la necesidad de garantizar la protección y el sostenimiento del sistema universitario público argentino mediante la actualización y transferencia de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, el sostenimiento de los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles, los programas de investigación y extensión, y la preservación del normal desarrollo de la educación superior pública en todo el país.

Desde el bloque justicialista expresaron su preocupación por la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y advirtieron que el actual escenario de desfinanciamiento afecta directamente el acceso igualitario a la educación, el desarrollo científico y tecnológico y las posibilidades de crecimiento de las provincias.

Asimismo, destacaron el rol estratégico que cumplen en Entre Ríos la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Tecnológica Nacional, instituciones fundamentales para la formación profesional, la investigación científica y la vinculación con los sectores productivos y sociales de la provincia.

En los fundamentos del proyecto, el bloque remarcó que la universidad pública “constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional y la movilidad social ascendente”, y sostuvo que defenderla “no es solamente una obligación institucional, sino una decisión estratégica para el futuro del país”.

También señalaron que “no se trata únicamente de una discusión presupuestaria”, sino de garantizar que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios superiores y acceder a oportunidades de desarrollo personal y profesional en igualdad de condiciones.

Finalmente, los senadores justicialistas reafirmaron que “la educación pública universitaria no es un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo económico, científico, cultural y social de la Nación y de Entre Ríos”.