Con el “Chuzito” González en cancha, Atenas de Córdoba volvió a descender

Atenas de Córdoba perdió por 88 a 77 frente a Argentino de Junín y por segunda vez en su historia perdió su lugar en la Liga Nacional de Básquet, por lo que en la próxima temporada jugará en la Liga Argentina. El equipo juninense abrochó la llave por 3 a 1 y revalidó su lugar en la elite del baloncesto argentino. Los 18 puntos del entrerriano Luciano González no alcanzaron para que el equipo cordobés puede forzar la llave a un equinto y decisivo juego.

El partido en el Fortín de las Morochas

El comienzo fue favorable para la visita. Atenas mostró intensidad ofensiva y se quedó con el primer cuarto por 25 a 17, apoyado en un gran arranque de Ramiro Ledesma y el paranaense Luciano González. El conjunto juninense sufrió en defensa y además no encontró respuestas en Dylan Smith, una de sus principales cartas ofensivas, situación que el conjunto cordobés aprovechó para sacar diferencias.

En el segundo período, Argentino reaccionó y comenzó a crecer en el juego. Fernando Podestá tuvo una destacada actuación en la pintura y fue clave para mejorar el funcionamiento ofensivo del local. Sin embargo, Atenas logró sostener la ventaja y se fue al descanso largo arriba por 45 a 43.

El tercer cuarto fue intenso y muy parejo, con ambos equipos intercambiando golpes y mostrando mucha tensión propia de una definición decisiva. Ninguno logró despegarse en el marcador, aunque Argentino cerró mejor el parcial y pasó al frente 64 a 59 de cara a los últimos 10 minutos.

En el tramo final apareció la mejor versión del conjunto juninense. Con el apoyo de su público y mayor claridad en ofensiva, Argentino manejó el cierre del partido y terminó quedándose con una gran victoria por 88 a 77, desatando el festejo en el Fortín de Las Morochas.

De esta manera, el Turco aseguró su permanencia en La Liga Nacional y continuará una temporada más en la elite del básquet argentino. Por su parte, Atenas de Córdoba no logró evitar el descenso y disputará la próxima temporada en la Liga Argentina de Básquet.