Miles de personas participaron en Paraná de la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

La comunidad universitaria de Paraná llevó adelante este martes la edición local de la 4ª Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología, en simultáneo con movilizaciones realizadas en distintas ciudades del país.

La convocatoria comenzó a las 17 en Plaza 1° de Mayo y culminó frente a Casa de Gobierno, tras una recorrida por calles céntricas de la capital entrerriana.

Desde la organización señalaron que las universidades públicas entrerrianas continúan “en estado de alerta y movilización” luego de agotarse las instancias legales y administrativas para la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, denunciaron un “desmantelamiento” del sistema universitario y científico por parte del gobierno de Javier Milei y advirtieron sobre el impacto del ajuste en trabajadores y estudiantes.

Entre los principales reclamos, remarcaron la pérdida salarial de docentes y no docentes, la necesidad de aumentar las becas estudiantiles y el reclamo de mayor presupuesto para investigación y extensión. “El corazón del reclamo es la subsistencia de docentes y trabajadores que hoy están bajo la línea de pobreza. El gobierno les debe el 50% de nuestro salario”, sostuvieron desde la convocatoria.

Además, afirmaron que el financiamiento destinado a ciencia y tecnología cayó a “niveles históricos”, equivalente al 0,167% del PBI.

La movilización contó con el acompañamiento de gremios universitarios, organizaciones estudiantiles, sindicatos docentes y estatales, además de entidades sociales y de derechos humanos.

Participaron representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Autónoma de Entre Ríos, AGDU, Sitradu, Asamblea Interclaustros, Interfacultades e Interuniversitaria, la Multisectorial de Entre Ríos, Agmer, AJER, ATE, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Multisectorial de Derechos Humanos.

Fotos ANÁLISIS DIGITAL.