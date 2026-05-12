Cruce de la ruta nacional 127 y provincial 6: Soreira pidió seguridad vial y fue recibido por Colello

El ex intendente de Sauce de Luna, Pablo Soreira, quien había iniciado una campaña en reclamo de mayor seguridad vial en la intersección de las rutas nacional 127 y provincial 6, fue recibido por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

En sus redes sociales, Soreira, informó: “Tuve la oportunidad de ser recibido por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, a quien le hice entrega de la nota formal con todas nuestras firmas y el pedido unánime de la comunidad por un cruce más seguro. Me complace comunicarles que fui recibido muy cordialmente y, lo más importante, el secretario Colello ya estaba interiorizado de la problemática de nuestro cruce”, señaló.

Y agregó: “Le expresé en detalle nuestra gran preocupación por su estado actual, describiéndolo como una verdadera ‘boca de lobo’ especialmente de noche. Su respuesta fue inmediata y contundente ya que asumió con mayor compromiso acelerar los trámites necesarios para que nuestro cruce esté iluminado y limpio a la brevedad. Esto es fundamental para garantizar la seguridad de cada automovilista, y cada transeúnte que hace dedo, generalmente para poder ir a trabajar, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad es casi nula”.

(Fuente: Teletipo Digital)