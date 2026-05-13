Interna al rojo vivo en LLA Entre Ríos: acusan a Fleitas de no permitir afiliaciones del sector de Benedit

El dirigente de La Libertad Avanza (LLA) de Paraná, Héctor Aníbal Faggi, brindó detalles de la interna desatada en el partido local por la imposibilidad de uno de los sectores partidarios de sumar afiliaciones. Apuntó directamente contra el actual presidente de LLA de Entre Ríos y diputado provincial, Roque Fleitas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Faggi explicó que “el nacimiento del espacio de (Beltrán) Benedict se genera precisamente por una cuestión de no querer afiliar más gente, entonces ahí se genera el espacio planteando salir con una línea interna. En ese marco nos organizamos, empezamos a organizarnos en todos los partidos, cuando vamos a presentar las fichas, resulta que vienen todas las fichas de afiliaciones para atrás, porque como no estamos en el espacio del actual presidente con los distintos actores, de modificar esa historia de las afiliaciones que no entendemos por qué”.

Al respecto, planteó que “Entre Ríos es una de las provincias donde se está desafiliando gente, donde no crece el partido. Hemos estado recorriendo con Benedict varios Departamentos, varias ciudades, donde nos encontramos sorpresivamente con gente que se ha ido del partido o que estuvo trabajando en 2023 para el partido y ya no está más”.

En tal sentido, definió: “Estamos en ese sentido, juntando y tratando de formar un espacio, una línea interna que pueda competir y que pueda sentarnos a charlar porque se vienen las elecciones y el partido no puede darse el lujo de perder gente, que es muy valiosa”.

Apuntó directamente que “Roque Fleitas, que es el actual presidente del partido directamente no permite las afiliaciones que presentamos desde nuestro espacio. Nosotros tenemos ahora en carpeta más de 1.500 afiliaciones esperando que nos nombren un representante, un certificador que pueda realmente incorporar esas fichas. No queremos presentarlas porque sabemos que las van a mandar para atrás”.

Criticó en ese marco que “en las últimas elecciones internas, el candidato que ganó acá en Paraná, que es hoy el diputado (Andrés) Laumann, sacó 134 votos. Nosotros habíamos presentado más de 500 afiliaciones por el sector de Benedict y no quedó ninguna. Estuvimos trabajando dentro del partido, presentando afiliaciones, y, de hecho, hubo candidatos y hay funcionarios nacionales que están en PAMI, en ANSES, o Gadea de Concordia, que fue candidato número 6 o 7 para diputado y no estaba afiliado”.

Sostuvo que esta situación “no se puede entender y Laumann dentro de todo fue el que mejor se portó porque abrió el partido, dijo ‘no tengo problema con que vengan de donde sea’ y diría que de la conducción actual de La Libertad Avanza Entre Ríos, el único que tiene nuestro respeto es Laumann, porque abrió y se dio cuenta de que un partido no es solamente una persona, una cuestión unipersonal, sino que puede haber líneas internas, como hay en todos los partidos líneas internas que compiten y compiten libremente. No se puede entender, no podemos entender esta situación”.

Consultado por el argumento formal de Fleitas para oponerse a efectuar afiliaciones, Faggi aclaró: “Yo no conozco personalmente a Fleitas, no he hablado nunca con él, pero en una de las últimas charlas nos dijo que necesitaba el número de teléfono de cada uno de los posibles afiliados para hablarlos por teléfono y considerar si son dignos de afiliarse al partido”. “El tema es claro, yo soy el dueño del partido, yo gané las elecciones internas y yo hago lo que quiero y si el partido no crece, no me importa. Evidentemente no le importa que el partido no crezca porque si no acá tendríamos que estar trabajando todos juntos”, refirió.

Respecto de la intervención de la conducción nacional del partido en esta cuestión, Faggi sostuvo que “la conducción nacional tiene sus temas, tiene sus tiempos y lo que ha logrado es conformar en febrero una mesa donde están todos los diputados y senadores –son seis creo- con Andrés Romero que vendría a ser el presidente de la asamblea del partido y se juntaron en Buenos Aires con uno de los Menem y les dijeron que esto tiene que solucionarse”. “El último filtro que tenemos para afiliar gente es el que hoy tiene Fleitas”, resumió.

Comentó asimismo que “la hija de Fleitas es también legisladora por la ciudad de Buenos Aires y supongo que Fleitas es un poco producto de la hija porque ella estaba antes con Milei, antes de que sea Presidente, ya estaban trabajando. De todas maneras, la hija está apareciendo por acá también, por ahí aparece en la provincia, tiene algún acto político”.

Consideró que “Karina Milei no está al tanto de esta situación, porque el partido que está dirigiendo Karina, lo que está tratando de hacer en todo el país es aumentar la cantidad de afiliados. Por eso no se entiende lo que está tratando de hacer Fleitas acá. En realidad, puede ser una cuestión de egoísmo o que tiene miedo de que afiliemos mucha gente, de que la línea interna crezca y que él pierda poder”.

También el dirigente reveló: “Nosotros tenemos prácticamente en 10 Departamentos ya tenemos gente de la línea interna que está trabajando. Estuvimos esperando mucho tiempo, hicimos todas las gestiones, nos reunimos y Fleitas sigue dilatando, dice que no, que el partido, que la asamblea... Todo eso porque no quiere nombrar a alguien de nuestra línea para que termine de certificar las afiliaciones y puedan entrar todas. Eso es lo que está dilatando. Por eso a partir de hoy dijimos basta, llegamos hasta acá y ahora que se entere todo el mundo de lo que está pasando Entre Ríos con el partido”.

Por último, admitió que “existe la posibilidad de recurrir a la Justicia Electoral, pero creemos que esto se puede solucionar de otra manera. Sentarnos a conversar, terminar de solucionar el tema, que ingresen todas las afiliaciones que tienen que ingresar porque estamos hablando de la libertad. ¿Qué nos pasa que no podemos organizarnos? No es tan complicado”.