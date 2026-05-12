Frigerio afirmó que Uruguay analiza relocalizar la planta de combustible sintético en Paysandú

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Pablo Quirno, visitó este martes al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubetkin, en la sede de la Cancillería en la ciudad de Montevideo, en seguimiento de la reunión mantenida el pasado 26 de noviembre, para continuar con el proceso de diálogo e intercambio de consideraciones sobre el proyecto de la planta de elaboración de hidrógeno verde y e-combustibles en la ciudad de Paysandú.

La delegación argentina que acompañó al Canciller Quirno estuvo conformada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el Intendente de Colón José Luis Walser; el Subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; la Directora de América del Sur, Natalia Gunski, y el Embajador de la Argentina en Uruguay, Alan Beraud. Tras el encuentro, el mandatario entrerriano señaló que el gobierno uruguayo "se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético".

La delegación uruguaya estuvo integrada por el Canciller Lubetkin; la Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la Jefe de Gabinete, Imelda Smolcic; el Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el Embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa; y la Directora General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, Cecilia Otegui.

Las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con la empresa HIF Uruguay S.A; sobre la elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto y sobre la posterior presentación de dicho Estudio por parte de la empresa, el cual se encuentra en proceso de evaluación por parte del Ministerio de Ambiente uruguayo.

Asimismo, las autoridades uruguayas transmitieron que se encuentran analizando otras eventuales localizaciones alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas.

El Canciller Quirno valoró que se hubiere incorporado a la ciudad de Colón como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y expresó su satisfacción por el análisis que las autoridades uruguayas, en el marco de sus decisiones soberanas, se encuentran realizando sobre otras eventuales localizaciones, hecho que contempla el especial interés argentino de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, vinculadas al uso óptimo y racional del Río Uruguay, lo que fue acompañado por el Gobernador Frigerio y el Intendente Walser.

El Canciller Lubetkin señaló que, una vez tomada una decisión con respecto a la localización definitiva del proyecto y la evaluación de su estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para activar el mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.

Ambas partes destacaron el mantenimiento de un canal de diálogo fluido y transparente respecto de esta cuestión, en el contexto de la óptima y fraternal relación existente entre ambos países.

"El gobierno uruguayo se encuentra analizando alternativas de relocalización"

A su tiempo, el gobernador Frigerio posteó en su cuenta en X que en el encuentro "el Gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú".

"Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados", completó.