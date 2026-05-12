Tras tres décadas en el sur, Diego Nievas vuelve a su tierra para compartir un repertorio de raíz

El músico entrerriano Diego Nievas llevará a cabo una presentación de folklore argentino este sábado 16 de mayo a partir de las 21, en el espacio Erarte, ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, en la intersección de San Martín 902. El encuentro contará con el acompañamiento del instrumentista Sedil Toledo en guitarra y bandoneón, con el objetivo de recrear el ambiente de las peñas tradicionales a través de un recorrido por géneros como la chacarera, la zamba y la chamarrita.

Esta jornada musical tiene un significado especial para el protagonista, ya que marca un punto de encuentro con el público de la provincia de Entre Ríos luego de vivir durante más de treinta años en la ciudad de Ushuaia.

Durante la velada, el dúo interpretará una selección variada que incluye carnavalitos, milongas y otros ritmos del territorio nacional. La instrumentación de Toledo en el bandoneón aportará el matiz sonoro característico de la región, complementando la voz de Nievas.

En cuanto a la dinámica del evento, la organización dispondrá de una sala acondicionada para recibir a diferentes tipos de público, contemplando sectores con mesas y sillas, y está previsto un área despejada para permitir el baile de peña.

El espacio ofrecerá su habitual carta de comidas y bebidas.

Las entradas pueden adquirirse en la página Eventbrite o por WhatsApp al 343 4808780.