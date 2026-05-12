Destino San Javier suma una nueva función en Paraná tras agotar localidades

Destino San Javier tendrá doble función en Paraná, el sábado 23 de mayo en el Teatro 3 de Febrero.

El exitoso presente de Destino San Javier volvió a reflejarse en Paraná. Luego de agotar las localidades para su primera presentación, el grupo anunció una nueva función de su espectáculo “De Cerca”, que se realizará el sábado 23 de mayo a las 19, en el Teatro 3 de Febrero.

La propuesta invita al público a vivir una experiencia más íntima y cercana, en un formato pensado para profundizar el vínculo emocional con las canciones y las historias que forman parte del repertorio del trío.

Integrado por Bruno, Franco y Paolo —hijos de Pedro Favini y José “Pepe” Ragone—, el grupo surgió como continuidad del histórico Trío San Javier y logró construir una identidad propia dentro del folclore argentino contemporáneo, combinando tradición y sonoridades actuales.

Uno de los momentos decisivos en la carrera del conjunto llegó en 2019, cuando se consagraron en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los escenarios más importantes de la música latina. A ese reconocimiento se suman dos Premios Gardel y colaboraciones con artistas como Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Ángela Leiva y Axel.

Con “De Cerca”, Destino San Javier reafirma una propuesta artística basada en la emoción, el encuentro con el público y la continuidad de un legado musical que atraviesa generaciones.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Gradatickets y en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Además, hay financiación en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.