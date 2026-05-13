HIF Global: Walser valoró que Colón será parte del “área de influencia” para el estudio de impacto ambiental

El intendente de Colón, José Luis Walser, celebró el resultado de la reunión bilateral en la que acompañó al gobernador Rogelio Frigerio y al canciller Pablo Quirno por la relocalización de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú.

Al término del encuentro, Walser destacó la importancia de mantener canales institucionales activos y afirmó que Colón seguirá sosteniendo una postura firme y responsable. “Respetamos profundamente la soberanía de Uruguay, pero defendemos con firmeza nuestro ambiente, el río Uruguay y la salud de los vecinos de Colón y de la Microrregión”, expresó Walser.

Remarcó además que el planteo de Colón no se opone al desarrollo productivo de Uruguay ni de Paysandú, sino que busca evitar impactos negativos sobre el entorno natural, el turismo, el empleo y el crecimiento económico de la región. “Este emprendimiento no debe afectar el ambiente, nuestro desarrollo, el turismo y el empleo de Colón. Creemos en los canales institucionales y apostamos al diálogo constructivo, buscando una solución definitiva que beneficie a todos”, señaló.

Más allá de que la reunión permitió confirmar que las autoridades uruguayas analizan otras localizaciones alternativas para el proyecto, Walser destacó también que uno de los aspectos centrales del comunicado conjunto que se emitió tras el encuentro es la incorporación de la ciudad de Colón como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración del estudio de impacto ambiental. Esta definición resulta fundamental, ya que reconoce la necesidad de contemplar los posibles efectos sobre las comunidades ribereñas del río Uruguay.

En ese sentido, el canciller Quirno expresó su satisfacción por el análisis que las autoridades uruguayas se encuentran realizando sobre otras localizaciones, en el marco de sus decisiones soberanas, contemplando el interés argentino de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas.

Diálogo bilateral y próximos pasos

El comunicado conjunto también señala que, una vez tomada una decisión respecto de la localización definitiva del proyecto y evaluado el estudio de impacto ambiental, Uruguay remitirá la comunicación correspondiente a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), para activar el mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.

Desde la Municipalidad de Colón se valoró este avance como resultado de más de un año de trabajo institucional, gestiones administrativas, planteos formales y articulación permanente con el Gobierno de Entre Ríos y Cancillería Argentina.

Ambas partes destacaron el mantenimiento de un canal de diálogo fluido y transparente, en el marco de la relación entre ambos países. Para Colón, esta instancia representa un paso importante en la defensa del ambiente, del río Uruguay y de las actividades económicas, turísticas y sociales que dependen directamente del cuidado de sus costas.

El encuentro contó con la presencia del canciller argentino Pablo Quirno; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; autoridades nacionales argentinas y representantes del Gobierno uruguayo, encabezados por el canciller Mario Lubetkin. También participaron ministros, embajadores y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en una instancia clave para continuar abordando las preocupaciones planteadas por Colón y la región.