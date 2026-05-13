Trump se reúne con Xi Jinping en medio de la tensión comercial y la escalada por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará este miércoles a Beijing para mantener una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping, en medio de un escenario internacional atravesado por la guerra, la inflación, las tensiones comerciales y el avance de la inteligencia artificial. La reunión aparece como un movimiento clave para una presidencia golpeada por los conflictos externos y la presión económica interna.

Trump busca un triunfo comercial en medio de un contexto adverso

La visita de Estado ocurre en un momento complejo para la Casa Blanca. Mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa alterando el escenario internacional, la economía estadounidense enfrenta el aumento de los precios de la energía y el desgaste político que eso provoca sobre la imagen de Trump.

El mandatario republicano intentará avanzar en acuerdos comerciales con China, especialmente para incrementar la compra de alimentos y aeronaves estadounidenses, en una señal de acercamiento con Beijing tras meses de tensiones económicas.

“Somos las dos superpotencias”, declaró Trump antes de partir desde Washington. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”, publicó Ámbito.