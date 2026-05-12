Patentamientos: Entre Ríos mejoró en 2025, pero no fue su mejor año de la década

El aumento de los patentamientos en Entre Ríos durante 2025 es una buena noticia y merece ser reconocido. También es razonable que el gobierno provincial destaque las medidas de alivio fiscal, la reducción de costos de inscripción y la simplificación de trámites.

Pero un dato positivo no debe mirarse aislado. Como decía mi querido profesor Ricardo Dupleich, “las estadísticas son como las minifaldas: muestran hasta donde quieren mostrar”. La frase, con su tono provocador, ayuda a entender el punto: un número puede ser verdadero y, aun así, mostrar solo una parte de la realidad.

La información difundida señaló que Entre Ríos alcanzó en 2025 su mayor nivel de patentamientos desde 2018 y vinculó ese resultado con la baja del Impuesto de Sellos. El punto no es negar la mejora, sino mirarla junto con la serie completa.

Cuando se analiza la serie oficial de la DNRPA -Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios- entre 2015 y 2025, separando autos, motos y maquinarias, la lectura es más precisa: 2025 fue un buen año, pero no fue el mejor año de la década para Entre Ríos.

La fuente utilizada es la estadística anual de la DNRPA sobre inscripciones iniciales nacionales e importadas por provincia, disponible en el sitio oficial del organismo:

https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/estadisticas/rrss_tramites/tram_p…

1. La serie completa: autos, motos y maquinarias

Si se suman autos, motos y maquinarias, Entre Ríos registró en 2025 un total de 34.823 inscripciones iniciales.

Es un número importante, pero el máximo de la serie no fue 2025, fue 2017, con 42.683 inscripciones.

La conclusión es directa: 2025 fue un buen año, pero el mejor registro de la década fue 2017. Por eso, la frase “mayor nivel desde 2018” puede ser correcta según el punto de comparación elegido, pero no muestra la serie completa.

2. Los mejores años por rubro

Cuando se separa la información, el cuadro es todavía más claro.

Este cuadro no busca hacer una lectura partidaria. Sería demasiado simple decir que los patentamientos dependen solo de un presidente, de un gobernador o de una medida tributaria.

El mercado automotor depende de muchas cosas: ingresos, crédito, precios, inflación, tasas de interés, disponibilidad de unidades, expectativas económicas, actividad productiva y costos fiscales.

Pero el cuadro sí sirve para ordenar la discusión: si los máximos de la serie se dieron en otros años y bajo otros contextos políticos, entonces 2025 no alcanza, por sí solo, para probar que el alivio fiscal haya sido la causa principal de la mejora.

El alivio fiscal pudo haber contribuido, pero la serie no permite afirmar que haya sido la causa principal.

3. Autos: buena recuperación, pero todavía lejos del máximo

En autos, 2025 muestra un dato favorable para Entre Ríos.

La provincia registró 15.069 autos. Es el mejor número desde 2018.

Pero en 2018 habían sido 19.474, y en 2017 habían sido 22.567.

El dato muestra una mejora clara, pero todavía insuficiente para volver a los mejores años de la serie.

Dicho de manera simple: en autos, 2025 fue bueno frente a los años recientes, pero todavía está lejos de los mejores registros de la serie.

4. Motos: casi al nivel del máximo, pero con otra lectura

En motos, Entre Ríos registró 19.206 unidades en 2025.

Es un número muy alto. Quedó cerca del máximo de 2017, cuando se habían registrado 19.575 motos.

Acá aparece un dato importante: en 2025, Entre Ríos patentó más motos que autos.

Esto no prueba, por sí solo, que la gente haya sustituido autos por motos por razones económicas. Para afirmar eso habría que cruzar estos datos con salarios, crédito, empleo, pobreza, precios relativos e ingresos reales.

Pero el dato existe: una parte muy importante del movimiento del mercado entrerriano está en motos.

Y esa información cambia la lectura. No alcanza con hablar solo de autos si las motos explican buena parte del volumen provincial.

5. Maquinarias: el rubro donde Entre Ríos pesa más

Maquinarias tiene menos volumen, pero muestra una particularidad: Entre Ríos tiene acá una participación nacional más alta que en autos y motos.

El máximo en cantidad fue 2022, con 641 maquinarias.

En 2025 hubo 548, pero la participación de Entre Ríos en el total nacional volvió a ubicarse en 4,39%, prácticamente el mismo nivel relativo de 2022.

Este es el rubro donde la provincia aparece mejor posicionada. Tiene lógica con una economía de fuerte presencia agropecuaria y agroindustrial. Pero para una conclusión productiva más firme habría que cruzarlo con inversión rural, crédito, ventas por tipo de maquinaria y actividad agropecuaria.

6. Comparación regional: Entre Ríos mejoró, pero no lideró

Comparar provincias solo por cantidad total de patentamientos puede llevar a una lectura equivocada. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tienen poblaciones mucho mayores que Entre Ríos. Por eso, la comparación más razonable es medir los patentamientos cada 1.000 habitantes.

Con ese criterio, Entre Ríos registró en 2025 24,43 patentamientos cada 1.000 habitantes. El dato es positivo, pero queda por debajo de Santa Fe, Córdoba y Corrientes, y por encima de la Provincia de Buenos Aires.

La conclusión es simple: Entre Ríos acompañó una recuperación del mercado automotor, pero no aparece como el caso más destacado entre las provincias comparadas.

Este dato no desmerece la mejora provincial. La ubica en su justa dimensión.

7. Un buen dato no cuenta toda la historia

Entre Ríos mejoró en 2025. Ese dato debe reconocerse.

Pero la serie completa muestra una realidad más amplia: 2025 no fue el mejor año de la década. El máximo total fue 2017, con 42.683 inscripciones. También en 2017 se dieron los máximos en autos y motos. En maquinarias, el máximo fue 2022.

La reducción de costos de inscripción y del Impuesto de Sellos pudo haber contribuido. Pero, con estos datos, no alcanza para afirmar que haya sido la causa principal de la mejora.

La discusión seria no es si 2025 fue un buen año. Lo fue. La discusión es cómo se interpreta ese resultado.

Una política pública no se debilita por mostrar la información completa. Al contrario: se fortalece. Porque gobernar no es solo exhibir un buen resultado. También es explicar de dónde viene, cómo se compara y qué impacto real puede tener hacia adelante.

(*) Contador Público, Abogado y Escribano. Esta columna fue publicada originalmente en El Entre Ríos.