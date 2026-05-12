“Sos vos, Gardel” vuelve a escena y revive la histórica visita del Zorzal a Paraná

La figura de Carlos Gardel volverá a cobrar vida sobre un escenario paranaense. Luego de una destacada repercusión de público en sus primeras funciones, la obra “Sos vos, Gardel” (El día que Paraná conoció al Zorzal) tendrá una nueva presentación el próximo sábado 16 de mayo en Casa Boulevard.

La puesta teatral, escrita por Carlos Saboldelli y dirigida por Marcelo Amorosi, propone un viaje emocional hacia agosto de 1933, cuando el máximo ícono del tango visitó Paraná en el apogeo de su carrera artística. Aquella llegada del “Morocho del Abasto” provocó una verdadera conmoción popular, tal como reflejaron las crónicas periodísticas de la época: multitudes acompañándolo, salas colmadas y una ciudad rendida ante la presencia del cantor más famoso del Río de la Plata.

Estrenada en octubre de 2025, la obra recrea un episodio inspirado en hechos reales: el encuentro inesperado entre Gardel y un periodista local en el antiguo Hotel Cransac, ubicado en la esquina de Urquiza y San Martín, en pleno centro de la capital entrerriana. A partir de ese punto, la historia despliega una trama atravesada por recuerdos, emociones y canciones que reconstruyen un momento singular de la memoria colectiva de la ciudad.

Interpretada por Jorge Calcina y Emilio Ruberto, la pieza combina teatro y música en una atmósfera íntima donde se entrelazan el júbilo, la nostalgia y el amor. “Cantar… es como contar un sueño”, resume la sinopsis de una propuesta que busca rescatar no sólo la presencia histórica de Gardel en Entre Ríos, sino también el magnetismo y la sensibilidad de un artista convertido en mito universal.

Con esta sexta función, “Sos vos, Gardel” reafirma el interés del público por una obra que recupera parte del patrimonio cultural entrerriano y revive una de las visitas más recordadas en la historia artística de Paraná.

La presentación será este sábado 16 de mayo, a las 21, en Casa Boulevard – Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80. Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 mil pesos y pueden reservarse al 3435 12-8710. En sala, el precio será de 12 mil pesos.