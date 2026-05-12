Colonia Avellaneda: reiteran la posibilidad de adherir a la boleta digital para tasas municipales

La Municipalidad de Colonia Avellaneda, a través del Área de Rentas, informa que continúa disponible la adhesión a la boleta digital para los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Obras Sanitarias.

Se trata de una modalidad que permite recibir las liquidaciones de manera rápida, segura y accesible directamente en el correo electrónico, evitando demoras, extravíos y facilitando el acceso a la información tributaria desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Esta herramienta forma parte del proceso de modernización administrativa del municipio, orientado a la digitalización de trámites, la desburocratización y la optimización de recursos públicos, al tiempo que contribuye al cuidado del ambiente mediante la reducción en el uso de papel y tinta.

Desde este año las boletas dejarán de enviarse en formato papel, por lo que será necesario adherirse al sistema para continuar recibiendo las liquidaciones.

Entre los principales beneficios de la boleta digital se destacan la rapidez en la recepción, la posibilidad de acceder a descuentos por pago en término, la comodidad de realizar gestiones sin traslados y una mayor seguridad al evitar pérdidas o demoras en la entrega.

¿Cómo adherirse a la Boleta Digital?

El trámite puede realizarse de forma simple a través de la página oficial del municipio:

1. Ingresar a coloniaavellaneda.gob.ar

2. Buscar la sección Pago Electrónico e ingresar.

3. Seleccionar la opción ¿No tiene su usuario? Regístrese aquí.

4. Completar los datos personales: DNI o CUIT/CUIL, número de contacto y correo electrónico.

5. Validar el correo electrónico.

6. Revisar el correo electrónico e ingresar el código de validación recibido.

7. Crear una contraseña y finalizar el registro.

8. Una vez registrado, ingresar al apartado Tasas y Servicios.

9. Acceder con DNI y la contraseña creada.

10. Con los datos que figuran en la boleta física, cargar la información solicitada para asociarse.

11. Ingresar la descripción correspondiente.

12. Finalizar el trámite y quedar adherido a la Boleta Digital.

Importante: Quienes ya se encontraban registrados anteriormente deberán volver a realizar el proceso de adhesión al sistema.

Desde el municipio se continúa trabajando para brindar herramientas que simplifiquen la relación de los vecinos con la administración pública y mejoren el acceso a los servicios municipales.