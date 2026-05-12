Siguen abiertas las inscripciones para los Juegos Deportivos de la Ciudad

El boxeo formará parte de los deportes del evento organizado por la Municipalidad de Paraná.

Continúan abiertas las inscripciones para la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, atractivo evento organizado por la Municipalidad mediante la Subsecretaría de Deportes. Comenzarán el 9 de junio en sus diferentes disciplinas.

En este primer paso, el cronograma de competencias apunta a las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 16, tanto en femenino como masculino.

Chicos y chicas ya se pueden anotar para participar en diferentes disciplinas. Como sucedió en anteriores ediciones, muchos lo hacen conformando equipo desde la escuela y otros desde el barrio. La participación es libre y gratuita.

Como sucede en las últimas temporadas, habrá competencias clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos y otras que solo se jugarán en la etapa local.

Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos serán: Básquet 3x3 Sub 14, Voley Sub 14, Beach Voley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.

Las competencias que no serán clasificatorias a los Juegos Entrerrianos serán: Ajedrez Sub 16, Boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Voley Sub 16 y Deportes Adaptados.

Esta 3º edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad comenzarán el 9 de junio en sus diferentes disciplinas.

Inscripciones

Los interesados deberán completar el formulario ingresando al sitio de la Municipalidad de Paraná (ww.parana.gob.ar/convocatorias). Una vez completado este paso, deberán enviar la Lista de Buena Fe al siguiente mail juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com.

Podrán anotarse hasta el lunes 25 de mayo. Una vez cerradas las inscripciones, los equipos/atletas recibirán fixture, sedes, días y horarios de los encuentros.