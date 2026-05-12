Recuperó su libertad el viceintendente de Conscripto Bernardi

Un operativo policial en la intersección de Andrés Pazos y Ferre, en Paraná, terminó con la detención de Miguel Ángel Ramón Cena, de 40 años, actual viceintendente de Conscripto Bernardi, en el Departamento Federal. El funcionario fue sorprendido el lunes a la siesta cuando intentaba conducir un Toyota Corolla en aparente estado de ebriedad. Esta mañana, tras los trámites de rigor, quedó en libertad, expresó la fiscal a cargo del caso, Carolina Guzmán.

“El funcionario policial me llamó porque vecinos denunciaron que una persona conducía en estado de ebriedad, que además se ofuscó cuando se solicitó personal municipal y no quería decir su nombre ni brindar su DNI. Se puso violento. Le hice saber que podía tomar intervención por resistencia a la autoridad y que debía haber una identificación, con la posterior libertad“, comenzó relatando Guzmán.

Y agregó: “A la hora me volvieron a llamar para decirme que estaba enojado, en la División Antecedentes, que de nuevo no quería hacer los trámites. Se lo invitó otra vez a realizar el procedimiento y como se negó ordené la detención porque estaba cometiendo un delito penal“.

La letrada resaltó que el funcionario está siendo investigado y que tras una noche en los Tribunales detenido, recuperó la libertad esta mañana: “Se le designó abogado defensor, tuvimos audiencia y tras los trámites administrativos quedó libre y sujeto al caso”.

Esta es la segunda vez que Cena es arrestado en la capital provincial por manejar bajo los efectos del alcohol. El año pasado vivió una situación similar en la zona del Thompson. Allí durante un operativo de control vehícular, entregó el registro de conducir vencido y cuando el inspector le dijo que le iba a realizar el control de alcoholemia, huyó.

Fuente: Ahora.