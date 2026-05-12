Fabián Rogel se pronunció a favor del reclamo universitario

El diputado provincial Fabián Rogel (UCR/JxER-Paraná), se declaró a favor del reclamo universitario que este martes se realiza en todo el país, por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Educación libre y gratuita siempre”, postuló Rogel.

“El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, pero el gobierno no acata e insiste con su veto. La ley fue ratificada en el Congreso”, recordó el legislador provincial.

En un posteo de Facebbok, planteó: “No es necesario recordar lo que ha significado en la Argentina la universidad libre y gratuita. Pero sí quiero recordar que los cinco premios Nobel se formaron, justamente, en la universidad pública argentina”.

“Este martes habrá una movilización para pedirle al gobierno que promulgue la ley que ya ha sido sancionada”, subrayó.