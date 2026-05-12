El STJ recibió a Julio Piumato en Paraná y dialogaron sobre el funcionamiento judicial

Las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) mantuvieron este lunes una reunión institucional con el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, en el marco de una visita del dirigente sindical a la capital entrerriana.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos del STJER y contó con la participación del presidente del máximo tribunal provincial, Germán Carlomagno, junto a los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Laura Mariana Soage.

Según se informó oficialmente, durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del servicio de justicia, las condiciones laborales del sector judicial y la necesidad de sostener y fortalecer espacios de diálogo institucional entre las autoridades judiciales y la representación gremial de los trabajadores.

También participó del encuentro la secretaria general de la seccional Entre Ríos de la UEJN, Bibiana Starck, quien acompañó la actividad desarrollada en los Tribunales de Paraná.

La visita de Piumato a Entre Ríos se dio además en el marco de una actividad organizada junto a trabajadores y trabajadoras judiciales en el Salón de Actos del STJ, donde el dirigente sindical mantuvo un intercambio sobre la situación del sector y distintos temas vinculados a la realidad judicial.

La presencia del titular de la UEJN en Paraná se produce en un contexto nacional atravesado por debates en torno al funcionamiento del Poder Judicial, las condiciones laborales en distintos organismos estatales y las discusiones salariales y presupuestarias que afectan al sector público.

Desde el STJER destacaron la importancia de mantener canales institucionales de diálogo con los distintos actores vinculados al sistema judicial, tanto para abordar cuestiones relacionadas con el servicio de justicia como aspectos vinculados a la realidad laboral de quienes se desempeñan en el ámbito judicial entrerriano.