Agmer se declaró en estado de conflicto tras la decisión del gobierno de pagar el aumento por decreto

El secretario general de AGMER, Abel Antiveros, confirmó que el sindicato docente se declaró “en situación de conflicto” luego de que el gobierno provincial decidiera otorgar por decreto el aumento salarial del 3,5 por ciento para mayo, sin acuerdo paritario.

El dirigente gremial cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que “el gobierno termina bastardeando el ámbito paritario porque no hubo acuerdo” con los sindicatos docentes.

Según explicó, la administración provincial notificó al gremio durante este lunes que mantendrá abierto formalmente el ámbito de negociación, aunque resolvió liquidar igualmente el incremento salarial mediante resolución administrativa.

“La decisión fue notificarnos que ese 3,5 por ciento que había ofrecido en la audiencia anterior lo va a dar por resolución”, indicó Antiveros en declaraciones al programa Puro Cuento, de Radio Plaza.

El dirigente remarcó que desde AGMER esperaban “por lo menos el gesto” de que el gobierno concurriera a la audiencia prevista para continuar la discusión salarial y ratificara allí formalmente la oferta.

“Es la segunda vez en el año que se dispone un aumento por decreto y no se cierra la paritaria como debía cerrarse”, cuestionó.

Antiveros sostuvo además que el Ejecutivo provincial “no está validando el ámbito paritario” y señaló que la negociación colectiva “tiene un espíritu democrático y de acuerdos donde las partes se sientan en igualdad de condiciones”.

“Los docentes están al límite”

El secretario general de AGMER advirtió sobre el deterioro salarial del sector docente y vinculó esa situación con un progresivo vaciamiento del sistema educativo.

En ese sentido, recordó que el gremio entregó al gobierno provincial el informe elaborado por el investigador Víctor Hutt, que analiza la evolución del salario docente desde julio de 2023 hasta marzo de este año.

“Se ve el deterioro del salario docente y cómo eso genera pluriempleo y la salida de trabajadores de la actividad buscando otros ingresos”, expresó.

Antiveros consideró además que esa situación contradice el discurso oficial sobre el fortalecimiento educativo. “Habla de la poca intención del gobierno de fortalecer la calidad educativa”, afirmó.

El dirigente sindical alertó que muchos trabajadores “ya están al límite de la paciencia” frente a salarios que no alcanzan para sostener la economía familiar.

Posibles medidas de fuerza y rechazo a la reforma previsional

Tras declararse en situación de conflicto, AGMER quedó habilitada a solicitar formalmente una nueva audiencia paritaria. Si el gobierno no responde dentro de los plazos legales, el gremio podrá avanzar con medidas de fuerza.

Antiveros confirmó que la conducción sindical evalúa convocar a un congreso gremial durante la próxima semana para definir acciones.

Además, indicó que el plan de lucha docente se articulará con el rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial.

“Tenemos acciones previstas en el marco de la multisectorial para el 19 y 20 de mayo”, adelantó.

El titular de AGMER también cuestionó la falta de reacción política frente al deterioro salarial y afirmó que existe “una preocupación de baja intensidad” en sectores de la dirigencia.

Respecto de la reforma jubilatoria, sostuvo que el gremio mantiene dudas sobre el nivel de respaldo legislativo que tendrá el proyecto, aunque advirtió que el oficialismo podría conseguir apoyo de sectores opositores.

Apoyo a la marcha universitaria

Durante la entrevista, Antiveros confirmó además la participación de AGMER en la nueva Marcha Federal Universitaria realizada este lunes en distintas ciudades del país.

“No es cuestión menor lo que está pasando con el desfinanciamiento universitario”, sostuvo, y vinculó ese escenario con el deterioro general del sistema educativo nacional y provincial.

“El panorama es realmente preocupante porque no encontramos una puerta de salida y podemos pensar que mañana va a ser peor que hoy”, concluyó.