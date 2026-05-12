“Una marcha política opositora”: La Libertad Avanza cuestionó la movilización federal de las universidades

Pocas horas antes de la masiva movilización nacional en defensa de la educación pública, desde el seno de La Libertad Avanza (LLA) emitieron un comunicado oficial este martes en el que califican a la manifestación como “una marcha política opositora”.

De esta manera, el oficialismo minimizó el reclamo de miles de estudiantes y la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes a las 17 en Plaza de Mayo, al considerar que se trata de una maniobra de “la política” que intenta “instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades”.

Desde el espacio libertario se apoyaron en el reciente fallo que emitió la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un Recurso Extraordinario Federal, mediante el cual se garantiza que la Ley de Financiamiento Universitario “seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El comunicado de La Libertad Avanza a horas de la Marcha Federal Universitaria.

Para LLA, esta ley es inviable desde su origen por tratarse de una normativa que “nació suspendida en su ejecución” debido a que los legisladores “no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento”. Ante este escenario, el espacio creado por el presidente Javier Milei sostiene que la aplicación de la ley “equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.

Y en este sentido, argumentaron: “Esta administración tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal. Porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza”.

En respuesta a las críticas recibidas por el desfinanciamiento universitario, desde el Gobierno aseguraron que “ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades naciones en concepto de gastos de funcionamiento”.

“Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos en 2026”, puntualiza el comunicado.

Por último, el Gobierno se diferenció de la gestión anterior, durante la cual, según dice el comunicado oficialista, se transferían los fondos a las universidades “hasta con cuatro meses de atraso, y en el marco de una inflación del 211,4% anual”.

Marcha Federal Universitaria: todo lo que hay que saber

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18.

Los reclamos principales son el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley —que refieren a la recomposición de salarios y becas—, la caída del financiamiento del sector y los salarios en caída libre, entre otros puntos.

La movilización llega en un momento de máxima tensión judicial: la semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.

La convocatoria de hoy es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.

Protocolo antipiquetes

Si bien el protocolo antipiquetes (o “protocolo de orden público”) del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, se aplica a rajatabla en movilizaciones y concentraciones, en las tres marchas universitarias previas la estrategia del gobierno se centró en la contención y el vallado de puntos clave —como el Congreso o Plaza de Mayo— antes que en la prohibición total de la movilización. Junto al gobierno de la Ciudad, a cargo de Jorge Macri, se dispusieron operativos para agilizar el tránsito de las columnas en los principales cruces de arterias.

Quiénes marchan y por qué

La convocatoria reúne un arco político y social que abarca al movimiento estudiantil, los gremios docentes y no docentes, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos del peronismo y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su adhesión y acompañamiento, aunque sin movilizar el aparato sindical de manera orgánica.

Uno de los elementos que distingue a esta cuarta marcha es la expectativa de una masiva participación de ciudadanos autoconvocados, al estilo de las primeras movilizaciones, cuando miles de personas sin bandera política o gremial se sumaron al reclamo.

Ese día se pudo observar a cientos de familias con sus hijos portando cartulinas escritas a mano que hacían alusión a la “educación pública y gratuita” y a la negativa a los recortes en el sector universitario y de investigación.

Referentes de la cultura también se sumaron a la convocatoria de hoy. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Lizy Tagliani, Dolores Fonzi, Paco Amoroso, Lorena Vega, Malena Pichot y decenas de figuras del cine, el teatro y la televisión grabaron un video institucional en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a movilizarse. Lali Espósito también expresó su respaldo, como lo había hecho en marchas anteriores. El músico Carlos “El Indio” Solari se sumó al llamado.

Fuente: Infobae