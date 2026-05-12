Kevin Jones, Eduardo Crespo y Noelia Gipler encabezarán una charla sobre literatura y ensayos locales

Este viernes 15 de mayo a las 20, Kevin Jones, autor de El mundo que nos espera, conversará con Eduardo Crespo y Noelia Gipler sobre los ensayos que integran su nuevo libro, una de las novedades que acaba de lanzar la editorial local Maquinita. La actividad se desarrollará en la Cinemateca de Entre Ríos ubicada en el Subsuelo del Mirador Tec (Matorras 861) de Paraná.

La velada de presentación se completará con lecturas, música en vivo a cargo de Hermanos del Espíritu Libre (formato piano solo), proyección de imágenes y un brindis de cierre.

Cabe señalar que Maquinita es un proyecto editorial con sede en Paraná que publica obras de autores y autoras de la provincia, la región y de todo el país. Hasta el momento ha editado cuatro títulos de poesía y ensayo. Sus libros son realizados íntegramente de manera artesanal, con tiradas iniciales de 50 ejemplares por título y posteriores reimpresiones.

La actividad será libre y gratuita.