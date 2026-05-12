Primera Nacional: Juan Pablo Loustau, el árbitro designado para Patronato-Chacarita

Juan Pablo Loustau, el árbitro designado para el domingo en el Grella.
Juan Pablo Loustau resultó designado para el partido de Patronato ante Chacarita Juniors, por la 14ª fecha de la Primera Nacional. Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este martes. El encuentro, válido por la Zona B, se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Marcelo Errante y Hernán Antola serán el primer y segundo asistente de Loustau, respectivamente; Franco Rioja será el cuarto árbitro del compromiso que tendrá lugar en el reducto de Villa Sarmiento, donde los dirigidos por Marcelo Candia buscarán mantener su invicto y volver a sumar de a tres.
Juan Pablo, hijo del mundialista Juan Carlos Loustau (Italia 1990) y hermano de Patricio (ya retirado de la actividad), dirigirá por segunda vez al Rojinegro en esta temporada. El único antecedente en este torneo fue derrota por 3 a 0 ante Quilmes, por la 5ª fecha, el último 14 de marzo.
Actualmente, Patrón suma 14 puntos, se ubica 13º y viene de empatar 1 a 1 en el estadio Hilario Sánchez ante San Martín de San Juan. Chaca suma uno más (15) y se ubica décimo en la tabla de posiciones de la Zona B.
Primera Nacional
Fecha 14
Jueves 14 de mayo
21: Racing (Córdoba) - Central Norte (Salta)
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Daniel Zamora
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
Sábado 15 de mayo
15.30: Estudiantes - Colón
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
15.30: Los Andes - Godoy Cruz (Mendoza)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
16: Ciudad de Bolívar - Acassuso
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
16: Colegiales - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Erik Grunmann
Asistente 2: Iván Allende
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
16: Deportivo Madryn - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Matías González
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
17: Atlanta - Atlético de Rafaela
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
Domingo 17 de mayo
15.30: Almirante Brown - San Telmo
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Temperley
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
17: Quilmes A.C. - Tristán Suárez
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
15.30: Almagro - San Martín (San Juan)
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
16: Mitre (Santiago del Estero) - San Miguel
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
16: Patronato - Chacarita Juniors
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Franco Rioja
16.30: F.C. Midland - Agropecuario Argentino
Árbitro: Wenceslao Meneses
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
17: Gimnasia y Tiro (Salta) - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
17.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Nueva Chicago
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
Lunes 18 de mayo
15.30: Defensores de Belgrano - Chaco For Ever
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Cristián Cernadas
20: All Boys - Deportivo Morón
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella