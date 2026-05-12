Primera Nacional: Juan Pablo Loustau, el árbitro designado para Patronato-Chacarita

Juan Pablo Loustau resultó designado para el partido de Patronato ante Chacarita Juniors, por la 14ª fecha de la Primera Nacional. Así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este martes. El encuentro, válido por la Zona B, se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Marcelo Errante y Hernán Antola serán el primer y segundo asistente de Loustau, respectivamente; Franco Rioja será el cuarto árbitro del compromiso que tendrá lugar en el reducto de Villa Sarmiento, donde los dirigidos por Marcelo Candia buscarán mantener su invicto y volver a sumar de a tres.

Juan Pablo, hijo del mundialista Juan Carlos Loustau (Italia 1990) y hermano de Patricio (ya retirado de la actividad), dirigirá por segunda vez al Rojinegro en esta temporada. El único antecedente en este torneo fue derrota por 3 a 0 ante Quilmes, por la 5ª fecha, el último 14 de marzo.

Actualmente, Patrón suma 14 puntos, se ubica 13º y viene de empatar 1 a 1 en el estadio Hilario Sánchez ante San Martín de San Juan. Chaca suma uno más (15) y se ubica décimo en la tabla de posiciones de la Zona B.

Primera Nacional

Fecha 14

Jueves 14 de mayo

21: Racing (Córdoba) - Central Norte (Salta)

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Sábado 15 de mayo

15.30: Estudiantes - Colón

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

15.30: Los Andes - Godoy Cruz (Mendoza)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

16: Ciudad de Bolívar - Acassuso

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

16: Colegiales - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Erik Grunmann

Asistente 2: Iván Allende

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

16: Deportivo Madryn - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Matías González

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

17: Atlanta - Atlético de Rafaela

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Domingo 17 de mayo

15.30: Almirante Brown - San Telmo

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

15.30: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Temperley

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

17: Quilmes A.C. - Tristán Suárez

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

15.30: Almagro - San Martín (San Juan)

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

16: Mitre (Santiago del Estero) - San Miguel

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

16: Patronato - Chacarita Juniors

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Franco Rioja

16.30: F.C. Midland - Agropecuario Argentino

Árbitro: Wenceslao Meneses

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

17: Gimnasia y Tiro (Salta) - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

17.30: Deportivo Maipú (Mendoza) - Nueva Chicago

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Lunes 18 de mayo

15.30: Defensores de Belgrano - Chaco For Ever

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Cristián Cernadas

20: All Boys - Deportivo Morón

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella