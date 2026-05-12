Por mejoras salariales y laborales, enfermeros se movilizaron frente al Ministerio de Salud en Paraná

Trabajadores de Enfermería de Atención Primaria de la Salud (APS) realizaron este martes una movilización frente al Ministerio de Salud, en calle 25 de Mayo en Paraná. Reclaman mejoras laborales, salariales y reconocimiento profesional.

La convocatoria comenzó a las 8 y reunió a enfermeros que desempeñan tareas en distintos efectores del sector público de salud. Bajo la consigna “Somos APS. Cuidamos a la comunidad, pero también necesitamos ser cuidados”, el sector visibilizó una serie de demandas que consideran urgentes.

Entre los principales reclamos, solicitaron la revisión de la planificación de la jornada laboral, con “criterios claros, equitativos y acordes a la realidad del trabajo en territorio”. También pidieron un trato igualitario respecto de otros profesionales de la salud, reclamando “las mismas condiciones y los mismos derechos”.

Otro de los puntos planteados fue el reconocimiento y la limitación de tareas ajenas a enfermería que, según manifestaron, actualmente realizan y no corresponden a su rol profesional. Además, exigieron la regularización y el pago de extensiones de jornada adeudadas.

En materia salarial, reclamaron una actualización acorde a la formación, responsabilidades y funciones que desempeñan. A eso sumaron el pedido de mejores condiciones laborales, con recursos suficientes, infraestructura adecuada y ambientes de trabajo seguros.

La movilización se enmarcó en una serie de reclamos que el sector viene sosteniendo en torno al reconocimiento profesional y las condiciones de trabajo en el sistema público de salud.