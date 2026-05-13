Gualeguaychú desplegará una muestra internacional sobre dinosaurios a escala real

La ciudad de Gualeguaychú recibirá la exhibición internacional denominada "Viven dinosaurios", una muestra que presenta réplicas de especies prehistóricas a escala real y que se instalará en los Galpones del Puerto desde este sábado 16 de mayo hasta el domingo 7 de junio inclusive. Esta propuesta llega a la localidad tras haber realizado un recorrido por diversas ciudades de la región.

El recorrido propuesto por los organizadores tiene una duración estimada de entre los 45 y los 60 minutos, durante los cuales se podrán observar réplicas de gran tamaño, destacándose entre ellas la imponente figura del Tyrannosaurus rex. Todo el contenido pedagógico que se expone durante la visita se encuentra respaldado formalmente por la Fundación Azara y la Universidad Maimónides, contando además con la presencia de guías capacitados para orientar al público.

El predio incluirá sectores específicamente diseñados para el público infantil, donde se podrán encontrar juegos temáticos y áreas recreativas que simulan espacios de excavación de fósiles.

Como complemento a la muestra tradicional, se ofrecerán experiencias tecnológicas de carácter opcional, tales como estaciones equipadas con realidad virtual, un túnel inmersivo y dispositivos especiales de desplazamiento.

En cuanto al funcionamiento y la organización del espacio, el predio de los Galpones del Puerto será acondicionado siguiendo estrictos criterios de accesibilidad para garantizar que el circuito sea transitable para personas con movilidad reducida y para el uso de cochecitos de bebé.

En este sentido, la organización dispuso que aquellas personas que posean el Certificado Único de Discapacidad vigente podrán ingresar a la muestra de manera gratuita. Asimismo, se estableció que en los casos donde el certificado consigne la necesidad de un acompañante, este último también estará eximido del pago de la entrada, debiendo gestionar ambos ingresos directamente en la boletería del lugar.

El público general podrá visitar la exhibición de lunes a viernes en la franja horaria de 16 a 20, mientras que los días sábados, domingos y feriados el horario de apertura se extenderá desde las 10 hasta las 21.

Las entradas anticipadas para acceder a la muestra se encuentran a disposición del público con un valor general de $12.000.

Los tickets pueden adquirirse de manera digital a través de la plataforma web Feverup. Para reservas, comunicarse al 3446 617305 o enviar un correo electrónico a gualeguaychu@arribaeltelon.com.ar