La Biblioteca Celia Ortiz de Montoya recibirá la presentación del nuevo libro de Luisina Bourband

La escritora Luisina Bourband realizará la presentación de su libro titulado No tengo nada que ponerme este viernes 15 de mayo, a partir de las 18, en la Biblioteca Celia Ortiz de Montoya, ubicada en la intersección de las calles Urquiza y Corrientes de la ciudad de Paraná.

La actividad contará con las disertaciones del decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, Daniel Richar, y de la licenciada Paulina Antelo, quienes acompañarán a la autora en un análisis sobre los ejes temáticos de la obra.

La obra de Bourband se define como "un texto poético e híbrido que logra entrelazar el mito, la historia y las vivencias de la vida cotidiana". A lo largo de sus 120 páginas, el libro propone una mirada que trasciende la concepción de la ropa como un simple objeto de consumo superficial. La autora plantea que la vestimenta funciona como un segundo cuerpo y una trama de lenguaje que vincula al individuo con su propio pasado y con el mundo que lo rodea.

Desde los orígenes sagrados de la urdimbre hasta las experiencias más íntimas del vestir diario, el texto despliega una serie de historias que fundamentan que el acto de cubrirse con telas tiene un sentido más profundo y personal.

Este nuevo título forma parte de la Colección Experimentum y se estructura como un delicado ensamblaje de fragmentos que se van uniendo para revelar las múltiples funciones del tejido a lo largo de la historia de la humanidad.

El libro transita por diversos estadios, como la crítica al consumo desmedido de la actualidad y los relatos familiares vinculados a la costura y el oficio manual. En este recorrido, Luisina Bourband aborda la paradoja que da nombre al volumen: "esa sensación recurrente de vacío frente a un armario lleno, analizando qué sucede en ese momento íntimo frente al espejo y cómo la ropa se convierte en un registro de quiénes fuimos y de aquello que nos constituye social y emocionalmente", adelantó.

La actividad será libre y gratuita.