Torneo Apertura: River-Gimnasia, a todo o nada por un lugar en las semifinales

River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el último partido de los cuartos de final del Torneo Apertura.

River y Gimnasia y Esgrima La Plata se verán las caras por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Millonario clasificó agónicamente tras ganarle a San Lorenzo en la tanda de penales y recibe ahora al Lobo, que jugando casi todo un tiempo con 10 jugadores logró tachar a Vélez a domicilio.

El cotejo se jugará desde las 21.30, en el Estadio Monumental y será controlado por Leandro Rey Hilfer y el ganador se verá las caras ante el vencedor de Rosario Central-Racing, que jugarán un rato antes.

El dueño de casa

Coudet tendrá a todas sus piezas disponibles para este encuentro, por lo que, si bien no dio ninguna confirmación, se espera que pare el mismo 11 el que salga desde el arranque, con Santiago Beltrán en el arco (y la vuelta de Franco Armani al banco de suplentes), Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella (única duda en defensa) y Marcos Acuña en el fondo.

Mientras tanto, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván conformarían la mitad de la cancha, y el puesto de enganche sería para Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero, que con su gran actuación podría meterse a la alineación. Facundo Colidio y Sebastián Driussi estarían en la delantera.

La visita

Por su parte, el cuadro de La Plata llega en un gran momento de forma que le permitió ganar en fila sus últimas siete presentaciones, todas con un factor común: la llegada de Ariel Pereyra a la dirección técnica como interino tras el despido de Fernando Zaniratto.

El Pata consiguió extraordinarios resultados que podrían hacerlo quedarse de forma definitiva tras romper un récord en la Primera División del fútbol argentino, ya que nadie en este siglo había tenido sus desempeños.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en enero de este año, por este mismo Torneo Apertura. En esa ocasión, la Banda se quedó con el encuentro por 2 a 0 con un doblete de Juan Fernando Quintero.

Cabe destacar que Gimnasia jugó con un hombre menos por la expulsión de Manuel Panaro a los 10 minutos y luego terminó con nueve en el último minuto, aunque en el inicio de la segunda mitad Matías Viña también fue echado por una infantil doble amarilla.

FORMACIONES

RIVER

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Lucas Novelli. Cancha: River Plate. Hora: 21.30 (ESPN Premium/ TNT Sports Premium).