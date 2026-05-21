Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de "Cien años de soledad", que tendrá un gran final

Netflix presentó el nuevo tráiler de la segunda parte de Cien años de soledad y confirmó que los episodios finales de la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez se estrenarán a partir del próximo 5 de agosto.

La plataforma informó que esta nueva entrega profundizará en las generaciones posteriores de la familia Buendía y en la transformación de Macondo, mientras el pueblo avanza hacia su decadencia definitiva. La segunda parte estará compuesta por siete episodios dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno.

El desenlace llegará el 26 de agosto con un “Gran Final” concebido como un episodio especial de carácter cinematográfico. Según explicó Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica, el cierre fue pensado “prácticamente como un largometraje”.

Laura Mora señaló que el equipo buscó elevar la apuesta visual y narrativa de la producción para darle al final una dimensión épica. “Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional”, afirmó la realizadora.

La serie, filmada íntegramente en español en distintas regiones de Colombia, cuenta con el respaldo de la familia García Márquez y representa una de las producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en América Latina.

Fuente: Noticias Argentinas.