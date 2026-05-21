Victoria se prepara para recibir a la preselección juvenil femenina de beach handball

Victoria recibirá desde el viernes hasta el domingo inclusive al preseleccionado argentino femenino de beach handball, que concentrará y entrenará en la Ciudad de las Siete Colinas con miras a sus próximos compromisos internacionales. La concentración se dará en el Club de Pescadores, donde también habrá una charla abierta para entrenadores y un partido amistoso.

“Para nosotros es muy gratificante. Venimos hace tres años trabajando en la disciplina y mostrando lo que venimos haciendo. Este año pudimos mostrar las competencias”, indicó el entrenador de Pescadores, Jeremías Actis. “Que esto se pueda dar en nuestra ciudad y albergar a una preselección nacional es muy grande, tanto a nivel deportivo como turístico”, indicó quien estará a cargo de la coordinación junto al Club anfitrión.

El domingo 24 de mayo se desarrollarán las actividades principales destinadas al público general y a los profesionales del deporte. ​A partir de las 15, las entrenadoras del selectivo, Celeste Meccia y Eliana Fontana, encabezarán una charla técnica abierta. La convocatoria está orientada a directores técnicos, profesores de educación física, jugadores de todas las categorías y entusiastas que deseen profundizar en los aspectos tácticos y pedagógicos de la disciplina.

​Posteriormente, a las 16.30, se disputará un partido de exhibición en el que el conjunto nacional se medirá frente a las escuadras del Club de Pescadores. Desde la organización señalaron que este encuentro busca visibilizar el deporte, incentivar la práctica en la juventud y permitir que las familias de la región compartan una jornada con atletas de elite.

​ “Para la ciudad, no tengo muchos recuerdo de otras selecciones nacionales que hayan concentrado en Victoria. Para nosotros es súper gratificante y un gran orgullo; un mérito al laburo que venimos realizando con el Club de Pescadores, tanto los entrenadores como los chicos, que son el motor de todo esto. Que tengamos esta oportunidad tan grande es hermoso”, señaló.

Convocatoria entrerriana

​La concentración reviste un carácter histórico para el ámbito local debido a la citación de jugadoras de la provincia. Las victorienses Martina Procaccini y Emilia Albornoz, representantes de la institución anfitriona, integrarán la nómina del selectivo durante estos cuatro días de entrenamientos directos. Asimismo, formará parte de las jornadas la jugadora Catalina Acederés, oriunda de Gualeguaychú, quien ya cuenta con rodaje en los procesos previos de la Confederación Argentina de Handball.

​Todo este evento se lleva a cabo bajo la coordinación general del Club de Pescadores y del entrenador Jeremías Actis, contando además con el valioso apoyo de la Municipalidad de Victoria y la Federación Entrerriana de Handball (FEH).

Todas las convocadas

Guillermina Barnes, Milena Sofía Escalier, Ana Paula Palazon, Malena Ernestina Peralta Bellando, Martina Nanfaro, Catalina Cedrés, Ambar Sofía Vargas Spellbrink, Catalina Dalesson, Justina Patricelli, Maia Robles, Victoria Gandolfi, Lua Hernández, María Paz Ochoa, Candela Rubiola, Violeta Estévez Arestizabal, Sofía Robledo, Martina Procaccini, María Emilia Albornoz.

​Datos útiles:

​Lugar: Canchas de arena del Club de Pescadores (Victoria, Entre Ríos).

​Organización y Coordinación: Club de Pescadores y Entrenador Jeremías Actis.

​Fechas de entrenamiento: Del 22 al 25 de mayo.

​Agenda Domingo 24:

​15 — Charla abierta (Meccia - Fontana).

​16.30— Partido exhibición (Preselección - Club de Pescadores).

​Entrada: Libre y gratuita.