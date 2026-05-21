Cambio de horario para la visita de Patronato a Güemes de Santiago del Estero

Patronato visitará a Güemes de Santiago del Estero este domingo desde las 18.30 por la 15ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro, válido por la Zona B, se disputará más tarde de lo previsto para no coincidir con el horario de la definición del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol entre River y Belgrano de Córdoba.

El compromiso originalmente estaba pautado para las 16 en el estadio Arturo Jiya Miranda, pero se modificó la hora de inicio teniendo en cuenta la final del campeonato de Primera División. El árbitro del partido en el norte del país será Bryan Ferreyra.

Cabe destacar el Gaucho estrenará entrenador cuando reciba a los dirigidos por Marcelo Candia, que vienen de derrotar a Chacarita Juniors por 2 a 0. En el banco de suplentes hará su estreno el exmediocampista de la selección argentina, independiente, Newell’s y Talleres de Córdoba, Pablo Guiñazú.

El Cholo, como es conocido el cordobés, reemplazará en el cargo a Juan Vitta. La derrota por goleada ante Colegiales por 4 a 1, como visitante, fue el detonante para la salida del director técnico. El cuadro Azulgrana marcha penúltimo en la Zona B, con 13 unidades, solo por encima del colista Almagro (12). Patronato, por su parte, reúne 17 puntos.