Vuelve el humor y el teatro de improvisación a La Salita de Perón

El grupo teatral En el acto impro realizará este viernes 22 de mayo una nueva función de su espectáculo denominado "Tirame un título", marcando el inicio de las actividades culturales programadas para el fin de semana largo en la ciudad de Paraná. El encuentro tendrá lugar a las 20:30 en La Salita de Perón, el espacio cultural ubicado en calle Presidente Perón 648, con el objetivo de ofrecer una propuesta de entretenimiento basada en la técnica de la improvisación y el intercambio con el público.

La dinámica central del espectáculo se fundamenta en la participación activa de los espectadores, quienes al comienzo de cada fragmento actoral sugieren títulos, localizaciones geográficas, estilos o situaciones dramáticas. A partir de estas primeras ideas, los integrantes de En el acto impro desarrollan historias de manera inmediata.

Para complementar la experiencia de la velada, el espacio contará con un servicio de cantina con distintas opciones gastronómicas.

El espectáculo se realizará bajo modalidad de entrada libre y salida a la gorra.