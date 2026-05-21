Independiente Rivadavia ganó en Venezuela y sigue imparable en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia de Mendoza, ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, derrotó por 4-2 a Deportivo La Guaira de Venezuela y estiró su invicto en su primera participación en el certamen continental. Los dirigidos por Alfredo Berti suman 13 puntos y luchan por ser uno de los mejores primeros de la fase de grupos.

A pesar de que la Lepra mendocina impuso las condiciones desde el inicio del encuentro, el elenco venezolano generó la primera situación de peligro de la mano de Yackson Rivas, quien se hizo el espacio dentro del área tras una gambeta y sacó un remate que pegó en el costado de la red. El equipo de Alfredo Berti se adelantó en el marcador a los 19 después que Álex Arce conectara de cabeza un centro preciso de Sebastián Villa.

Independiente Rivadavia siguió dominando en el desarrollo del juego ante un rival que tuvo problemas para asentarse en el terreno de juego. Juan Manuel Elordi tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja con un cabezazo desde el punto de penal. Inmediatamente, La Guaira logró igualar el trámite de la misma vía: Diego Osio se tiró de palomita para estampar el 1-1 a los 28 minutos.

A pesar de esto, el cuadro argentino volvió a ponerse en ventaja un puñado de minutos después. Matías Fernández comandó un contraataque y, cuando se había quedado sin espacios, metió un pase exquisito por encima de la defensa rival para que Sebastián Villa saque un potente disparo de volea para poner el 2-1. El tanto generó polémica después de que la jueza de línea levantara la bandera en el inicio de la jugada. Sin embargo, el árbitro principal, Mario Alberto Díaz de Vivar, le dio continuidad al juego. El VAR constató que la acción fue lícita y la conversión subió al marcador.

Deportivo La Guaira volvió a generar peligro a partir de la pelota parada. Martín Gianoli, de 1,96 metros de altura, ganó en la altura del área de Independiente Rivadavia y obligó a Nicolás Bolcato a realizar una notable intervención para evitar el empate antes del final de la primera etapa.

En el inicio del complemento, el elenco argentino continuó con el dominio de juego. Los abanderados de los ataques fueron Sebastián Villa y Matías Fernández, que llevaron peligro con sus intervenciones. El colombiano, incluso, remató en dos oportunidades, aunque le faltó precisión.

A los 59 minutos, una salida en falso del conjunto venezolano le dejó servido el gol a la Lepra. El arquero Cristopher Varela le regaló el balón a Fernández, este asistió a Álex Arce, quien no dudó y puso el 3-1, señala Infobae.

En el inicio del complemento, el elenco argentino continuó con el dominio de juego. Los abanderados de los ataques fueron Sebastián Villa y Matías Fernández, que llevaron peligro con sus intervenciones. El colombiano, incluso, remató en dos oportunidades, aunque le faltó precisión.

Tiempo más tarde, el elenco argentino llegó al cuarto gol. Tras un centro desde la derecha, Arce conectó de cabeza y decretó el 4-1. A diez del final, La Guaira descontó. Juan Castellanos ejecutó de forma precisa un tiro libre que dejó sin opciones a Nicolás Bolcato y estableció el 4-2.